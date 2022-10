Verbouwkoorts op scholencampus van Frères

Er wordt de komende maanden druk verbouwd op de scholencampus van de Frères in de Brugse binnenstad. Niet minder dan drie bouwdossiers, waarvan een al enkele jaren geleden werd ingediend, worden binnenkort uitgevoerd.

“De verbouwing van de inkomhal van de basisschool was hoognodig”, vertelt directeur Inge Versavel. “Het is niet enkel een goede zaak voor onze energierekening, maar ook voor de lichtinval. De donkere inkomhal wordt immers omgetoverd tot een aangename onthaalruimte, waar de ouders hun kinderen kunnen afzetten of opwachten. De firma die de werken uitvoert, verzekerde ons dat we slechts minimale hinder zullen ondervinden van de werken. Alles wordt kant-en-klaar geleverd en dient enkel ter plaatste verzameld en gemonteerd te worden. De werken starten normaal gezien na de herfstvakantie en zullen hoogstens één maand duren.”

Een tweede dossier omhelst de verbouwing van een gymzaal, die zowel door de lagere school als de secundaire afdeling gebruikt wordt.

“Omdat we een Brede School zijn, willen we deze zaal na de verbouwingswerken openstellen voor sportclubs en verenigingen die sportactiviteiten aanbieden aan (jonge) kinderen. De zaal krijgt een nieuwe sportvloer en alle materialen worden vervangen. Ook de kleedkamers krijgen een grondige opknapbeurt. Het wordt eigenlijk een totaalrenovatie, want ook aan de buitengevel van de zaal worden aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor zal de aanblik van de school op het Guido Gezelleplein verfraaien”, aldus Inge Versavel.

Fraaier en zuiniger

De directeur van de basisschool benadrukt de goede samenwerking met de secundaire afdeling.

“Samen met mijn collega-directeur Tim Coppejans streven we naar een opwaardering van onze campus. Dankzij het Europees Herstelplan Relance, waarop we als scholengemeenschap hebben ingetekend, kunnen zowel een dak van de basisschool als een van de secundaire afdeling binnenkort volledig vernieuwd en geïsoleerd worden. Naast de verfraaiing is dat zeker geen slechte zaak voor onze energiefactuur”, besluit Inge Versavel. (PDC)