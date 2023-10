Verbouwingen en vernieuwde schoolvisie in De Vlam

Sinds 2009, het jaar dat Kris Devloo directeur werd, is de vrije school De Vlam aan het tweede masterplan begonnen. Naast de verbouwingswerken luidt de nieuwe schoolvisie ‘Samen Zorgzaam Groeien’.

“In 2009 startte het eerste masterplan omdat we met een verouderd patrimonium zaten”, vertelt Kris Devloo. “In plaats van een volledige nieuwbouw kozen we voor een complete renovatie van de drie afzonderlijke blokken en evenveel speelplaatsen. Het bouwteam dat ondersteuning gaf, werd gevormd door Paul Verraes, wijlen Gilbert Derycke, Ludwig Logie en ikzelf. In 2010 kwam er al glasvezel voor internet en werd de speelplaats met podium aangelegd, volledig gefinancierd door de firma Valcke. In 2017 werd de grote speelplaats met de nodige nutsvoorzieningen, de oprit en de fietsenstalling aangelegd. Ook de bestaande toiletten werden volledig gerenoveerd.”

“De school beschikt over voldoende groen zodat de grote betonnen speelplaats die voor diverse doeleinden gebruikt wordt een ecologische waarde heeft. We beschikken over twee waterputten die 40.000 liter regenwater kunnen opvangen”, vervolgt Kris. “Intussen werd in 2014 de Familiekapel aangekocht met steun van de Parochiale Werken. De kapel doet dienst als polyvalente zaal en vergaderruimte voor kerkraad en heemkring. In 2015 werd het schoolhuis aangekocht en volledig gerenoveerd met dakisolatie, nieuwe vloer en ramen en wordt gebruikt als directielokaal, ICT- en zorglokaal, secretariaat, archief- en EHBO-lokaal. Intussen werd elk jaar een kleuter- en lagere klas volledig gerenoveerd. We zijn ook gestart met de aanleg van zonnepanelen en relighting in alle gebouwen: alle TL-lampen worden vervangen door ledverlichting. De vroegere jongensschool krijgt isolatie, centrale verwarming en een nieuw dak.”

“Sinds 2020 werken we aan een nieuwe schoolvisie. ‘Wie zijn we en waar willen we naartoe?’ Dit resulteerde in de slogan ‘Samen Zorgzaam Groeien’ die perfect weergeeft wat we in het tweede masterplan met de huidige 30 personeelsleden en 230 leerlingen van De Vlam willen bereiken”, besluit Kris Devloo. (EG)