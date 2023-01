Verbouwingen bij basisschool de Mozaïek op De Geite

Bij basisschool De Mozaïek in Sint- Jozef De Geite zijn dringende renovatiewerken aan de gang.

“Vooral de elektriciteit was aan vernieuwing toe, omdat deze vaak overbelast werd. We werken steeds meer met digitale tools waardoor het netwerk te licht geworden was en vaak uitviel. De elektriciteitswerken moesten sowieso gebeuren en dus besloten we om een Agion-dossier in te dienen zodat we de gebouwen meteen grondig konden aanpakken”, vertelt de coördinerend directeur van scholengroep StaHo. Basisschool de Mozaïek kreeg een subsidie van 125.000 euro om ook het kleuterblok een grondige opfrisbeurt te geven met nieuwe ramen en dubbel glas. De gevel wordt schoongemaakt en opnieuw gevoegd, zelfs de plafonds worden vernieuwd.

Toiletten

“Voorlopig zit een kleine groep zesdes in onze leraarskamer en heeft de derde kleuterklas zijn intrek genomen in het lokaal van het zesde leerjaar. Het eerste en tweede kleuter krijgt momenteel les in de lokalen van de voor- en naschoolse opvang. De renovatiewerken zijn gestart begin november en als alles goed gaat, eindigen ze eind januari. Bij de verbouwingen wilden we graag dat de peuter- en eerste kleuterklas zich naast het sanitair blok zou bevinden. Een groot voordeel voor de kindjes die via een deur in de klas meteen toegang hebben tot toiletten”, aldus coördinerend directeur Andy Vermeulen. (EVG)