Veldschool in Dentergem kent sterke groei: “Dankzij naamsbekendheid en mond-aan-mondreclame”

Na een aantal jaren waarbij het leerlingenaantal jaarlijks terugliep, kent de Veldschool in Dentergem het laatste jaar opnieuw een stevige groei. Voor het eerst sinds 2016 telt de school nu immers terug 111 leerlingen. Het aantal kleuters is in het laatste jaar zelfs zo goed als verdubbeld. Het zorgt ervoor dat de school na de krokusvakantie een extra kleuterklas zal openen.

Vorig jaar rond deze tijd telde de Veldschool nog 94 leerlingen. Daarvan zaten er 66 kinderen in het lager en 28 in het kleuter. Dit jaar liggen die cijfers evenwel een pak hoger. Zo groeide het aantal kleuters naar 49 stuks. Een evolutie die directrice Karen Dewinter met plezier aanziet.

“Het is een grote opsteker, want een klein schooltje vraagt veel budget”, stelt Dewinter die er sinds september 2020 aan de slag is als directrice. “Niet dat er ooit sprake is geweest van sluiting, maar het is fijn om te zien dat de school heropleeft.”

Praktische gevolgen

Hoe dat komt? Het gevolg van naamsbekendheid en mond-aan-mondreclame, aldus Dewinter. “We hebben de indruk dat de naamsbekendheid meer naar voor komt en dat de school zich meer profileert. Voordien wisten mensen vaak gewoon niet af van het bestaan van onze school. Daarom hebben we sinds ik directrice ben geprobeerd om daar fel op in te zetten. Door bijvoorbeeld de pers wat meer te contacteren of door onze Facebookpagina nieuw leven in te blazen. En het loont, want ook steeds meer ouders uit het Tieltse vinden de weg naar onze school.”

Het brengt evenwel ook praktische gevolgen met zich mee. Zo moet de school na de krokusvakantie een extra kleuterklas inrichten. Al is ook dat geen probleem. “We hebben er de ruimte voor, want vroeger waren hier ook al drie kleuterklassen”, verzekert Dewinter. “De plaats is er dus. Ik ben vooral heel blij dat onze inzet duidelijk loont. Dit had ik vorig jaar niet durven dromen.”

Groei

Toch zal er toekomstgericht moeten nagedacht worden, beseft ook Dewinter. Want hoewel het voorlopig nog te vroeg is om daar nu al effect van te voelen, blijft immers ook het inwonersaantal van Dentergem jaar na jaar stijgen. “Als die groei zich doorzet, ook naar de doorstroming naar het lager toe, zullen we moeten nadenken over hoe we het kunnen opvangen. We zijn daar ook al over aan het nadenken. Al hebben we nog wel enkele jaren de tijd, want momenteel zijn die ‘problemen’ nog niet aan de orde”, aldus Dewinter.

