Veertigers even terug in hun turnzaal

De verwondering was groot toen de veertigers die in 1995 in het zesde leerjaar zaten, hun turnzaal van destijds binnenstapten. De vloer, de radiators, de sportramen: alsof de tijd bleef stilstaan. Jeroen Vandenberghe, Jan Dujardin, Janus Dumelie en Kristof Lefebvre namen het initiatief voor hun klasgenoten uit de jongensschool anno 1995. “Hier even terug zijn is prettig. Wij zien de veranderingen en de vele zaken die bleven bestaan.” De aanwezigen waren Peter Deplancke, Matthieu Bossuyt, Wesley Creteur, David Steeland, Kristof Lefebvre, Kenzo Desloovere, Janus Dumelie, Stijn Vanden Broucke, Hannes Tieleman, Kristof Deleersnyder, Alexander Beyls, Thomas Vandendriessche, Kristof Mailliard, Dries Demeyer, Lode Soenen, Jeroen Vandenberghe, Jan Dujardin, Wouter Coucke, Joeri Bouckhout, Nicola Polfliet en Christophe Desmet. (MVD/foto MVD)