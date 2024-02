Veertig lagereschoolkinderen leven zich uit op Sportiefun

Sportfunctionaris Thibault Vandenbussche is razend enthousiast over het namiddagje Sportiefun in de gemeentelijke sporthal. Kinderen uit de eerste graad van de lagere scholen kwamen ernaartoe en beleefden een dolle namiddag. “We mochten veertig kinderen ontvangen die de hele namiddag verschillende sporten beoefenden. De bedoeling was om hen te laten kennismaken met een heel gamma van disciplines. Misschien ontdekten ze wel hun favoriete sport en krijgen ze zin om ermee door te doen. Een welverdiende medaille en een drankje waren de beloning na deze Sportiefun”, aldus Thibault. (foto JM)