VBS Sint-Michiel neemt nieuw schoolgebouw KOR10 in gebruik

Vrijdagavond is in aanwezigheid van onder meer directeur-generaal van het Katholiek onderwijs Lieven Boeve en bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs An Quaghebeur KOR 10, het nieuwe schoolgebouw van VBS Sint-Michiel in Kuurne, feestelijk geopend.

De voormalige woning die vroeger toebehoorde aan juwelier Bruno Vannieuwenhuyse en gelegen is in de Kortrijksestraat 10 werd zo’n twee jaar terug aangekocht door de scholengemeenschap en volledig aangepast naar de noden om er onderwijs te kunnen in geven. De moderne toets die verwerkt werd tijdens deze werkzaamheden zorgt alvast voor een heel uitnodigend en aangenaam karakter, enkel het zwembad gelegen achteraan de woning kreeg nog geen nieuwe bestemming en wordt nog over nagedacht welk nieuw karakter dit zou kunnen krijgen.

“In het nieuwe gebouw zullen zo’n vijftigtal leerlingen van het zesde leerjaar worden ondergebracht”, vertelt directeur Jan Vanwijnsberghe. “Toen het huis twee jaar terug te koop kwam te staan, bleek dit een enorme opportuniteit voor de school en het schoolbestuur. Het project kende een kostenplaatje van zo’n 1.250.000 euro, waarvan 500.000 euro gesubsidieerd en de rest met eigen middelen van de school zelf werd gefinancierd. Na jaren van afwezigheid hebben de leerkrachten nu ook opnieuw een geschikte leraarskamer en vergaderruimte. Het huis biedt alvast ruimte voor heel wat organisatievormen tijdens het lesgeven. Daarnaast herbergt de ruimte beneden een polyvalente zaal die voor alle kleuters en leerlingen beschikbaar is.”

Het vrij onderwijs in Kuurne kent een rijke geschiedenis en gaat reeds terug naar 1873 waar in dat jaar een school met klooster werd geopend. Onder meer zuster Adele Masureel was er een van de leraressen waarvan de meisjes die er schoolliepen les kregen. Later in 1930 werd de school verder uitgebreid met diverse nieuwe klaslokalen. Precies 150 jaar later komt daar nu ook nog KOR10 bij . “Een goede interactie tussen onderwijzer/onderwijzeres en leerlingen is heel belangrijk”, vertelt Lieven Boeve, directeur -generaal van het Katholiek onderwijs. “Op dergelijk nieuw schoolgebouw kan je enkel en alleen maar trots zijn als school en vrij onderwijs. Enkel zo kan kwaliteitsonderwijs geboden worden die een heel belangrijke uitwerking heeft op de ontwikkeling van leerlingen. Aan de negatieve berichtgeving die de laatste weken circuleert over ons onderwijs heb ik alvast een grote hekel. Ons onderwijs wordt daarin afgeschilderd als minder goed dan in andere landen, er wordt zelfs geopperd dat wij tot de slechtste leerlingen van de klas zouden behoren, maar dit is een grote leugen.”

Begrijpend lezen

“Op een punt ben ik het eens en dat is begrijpend lezen. Het niveau van onze Vlaamse leerlingen is daarbij gezakt en daaraan moet gewerkt worden. Maar bij alle andere vakken is de kennis stabiel gebleven, waardoor ik niet absoluut niet begrijp waar deze negatieve berichtgeving vandaan komt! Met het katholiek onderwijs screenen wij op regelmatige basis onze leerlingen aan de hand van testen, waaruit we dan kunnen uitmaken waar moet bijgespijkerd worden en waar alles goed loop. Onze Vlaamse minister van onderwijs zou daar nu nog eens extra toetsen willen boven opdoen, terwijl wij en de andere koepels reeds zorgden voor het nodige cijfermateriaal hoe de leerlingen scoren. Van deze gelegenheid wil ik dan ook een warme oproep doen naar de Vlaamse minister van onderwijs Ben Weyts om in plaats daarvan snel iets te doen aan het lerarentekort en een recruterings- en aanwervingsbeweging te doen. Ook wat het keuzes maken betreft ben ik eveneens voorstander dat deze kunnen gemaakt worden op niveau van het schoolteam, zonder dat dit in Brussel moet gebeuren”.

De opening van KOR10 ging vrijdagavond gepaard met een klein feestje.