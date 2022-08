VBS Sint-Joris neemt op 1 september nieuwbouw in gebruik: “Er is plaats voor vijf nieuwe klassen”

In de vrije basisschool Sint-Joris kijken leerlingen en leerkrachten vol verwachting uit naar 1 september. De start van het nieuwe schooljaar betekent immers ook de ingebruikname van een gloednieuw schoolgebouw. Op de opendeurdag van zaterdag 27 augustus krijgt iedereen al de gelegenheid om het nieuwe gebouw te verkennen.

De werkzaamheden startten een dik jaar geleden met de afbraak van enkele gebouwen langs de Sint-Jansmolenstraat, waaronder het oude gebouw van het sociaal bureau en boekhoudkantoor Legia. In de plaats verrees een strakke nieuwbouw.

“Daarin is plaats voorzien voor 5 klassen. Die zijn bestemd voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar”, zegt directeur Monique Leenknecht. “Onze school telt ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 6 kleuterklassen en 12 lagere klassen. In het verleden voegden we wegens plaatsgebrek klassen samen, kreeg één klas les in de secundaire Sint-Jorisschool en gebruikten we enkele jaren twee mobiele containerklassen. Die containers werden intussen opgehaald. We hebben ze goed kunnen gebruiken, maar we zijn blij dat we ze niet meer nodig hebben.”

Voor verhuis konden we rekenen op hulp van leerkrachten en ouders

“De nieuwbouw bevat ook een refter en een polyvalente ruimte, die dankzij een mobiele wand in een mum van tijd omgevormd kunnen worden tot één grote ruimte. Daarnaast is er nog een kleedkamer, sanitair en een bureauruimte. Het gebouw beschikt over een groen dak, dat in oktober ingezaaid wordt. Ook is er op de eerste verdieping een buitenklas. De speelplaats werd heraangelegd en de speeltoestellen, die een jaar lang uitgeleend werden aan Blijdhove, keren terug naar onze school. Tot slot werd ook de leraarskamer vernieuwd.”

Prijskaartje

“We zijn enorm trots dat we dit als team met onze school hebben kunnen realiseren en kijken ernaar uit om op 1 september in het nieuwe gebouw aan de slag te kunnen gaan. Er moest de voorbije weken veel verhuisd worden, gelukkig konden we daarvoor rekenen op onze leerkrachten en op hulp van ouders. Onze leerkrachten hadden deze zomer minder vakantie dan andere jaren, maar hun enthousiasme om straks te kunnen lesgeven in een nieuw schoolgebouw compenseert dat. Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 2 miljoen euro vast, een project dat financieel mogelijk was dankzij huursubsidies”, besluit de directeur. (CB)