VBS Sint-Jan verwelkomt nieuwe directrice Barbara De Jaeger: “Laat het lesgeven achter me”

Barbara De Jaeger (37) neemt vanaf maandag 27 februari de leidinggevende functie van pedagogisch directeur en zorgcoördinator op zich. Ze volgt Hanne Demeulemeester op.

Barbara is afkomstig uit Tielt en was voordien leerkracht in het zesde leerjaar van de Sint-Amandusschool in Meulebeke. “Ik toonde al langere tijd interesse om een directeursfunctie op mij te nemen en nu deed de kans zich voor”, vertelt Barbara. “Ik ben dan ook heel tevreden dat ik iets meer kan betekenen voor basisschool Sint-Jan. De school is een hechte gemeenschap en het voelt goed aan. Ik weet nu al dat het een fantastische uitdaging wordt. Het lesgeven laat ik achter mij. Vooral het nauwe contact met de leerlingen en de ouders ga ik missen. Maar het is tijd voor iets nieuws. Maandag ga ik van start, en dat doe ik vol enthousiasme! Omdat ik weet dat ik bij andere directeurs vanuit onze scholengemeenschap Driespan kan aankloppen om raad te vragen, weet ik dat het op termijn zeker goed komt.”

Open aanspreekpunt

Barbara wacht nog wat af welke richting ze met de school wil uitgaan. “In het begin zal ik heel veel kijken en luisteren. Ik wil eerst ontdekken hoe het er hier echt aan toe gaat. Het goede werk wil ik sowieso behouden en de knelpunten wil ik samen met mijn team bespreekbaar maken om zo tot oplossingen te komen. De uitbreiding van een groenere speelplaats staat alvast op de planning en in april start de eerste fase. Dit is alvast een groots project waarbij de kinderen nauw betrokken zijn. Ik wil een school waar kinderen de nodige zorg krijgen en waarbij ik een open aanspreekpunt kan zijn voor ouders en het team rondom mij.”

Op maandag 11 maart is er een openpeuterdag en op zondag 26 maart is er het grandioze schoolfeest dat draait rond het circus.