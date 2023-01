VBS Pius X krijgt 160.000 euro subsidie van Vlaamse overheid

Eind september 2022 stelde vrije basisschool Pius X haar plannen voor een nieuwe groene speelplaats voor. De school ontvangt nu ook een Vlaamse subsidie van 160.000 euro om deze infrastructuur open te stellen naar de buurt.

De Vlaamse minister van Onderwijs en Sport, Ben Weyts (N-VA), investeert 160.000 euro in VBS Pius X in Kortrijk om de schoolinfrastructuur te openen voor sportverenigingen, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven buiten de lesuren. Dit in het kader van een groter project waarbij meer dan 3,2 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van 31 scholen in Vlaanderen, met als doel de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren of de buitenruimtes aan te passen. Met de 160.000 euro die naar VBS Pius X gaat, zal de speelplaats worden heringericht tot een bos met verschillende spelzones en een openluchtklas.

“Toen de school haar plannen voorstelde was ik meteen onder de indruk. Met Stad Kortrijk hadden we al mee geïnvesteerd door de ontwerpkost te bekostigen. Ik ben blij dat ook Vlaanderen gevolg geeft aan dit fantastische project”, zegt Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs (N-VA). “Dankzij de financiële steun kan de schoolinfrastructuur opengesteld worden naar lokale verenigingen en buurtinitiatieven. Dit zal niet alleen de lokale gemeenschap ten goede komen, maar ook de leerlingen van onze school die meer mogelijkheden zullen ontdekken om deel te nemen aan activiteiten buiten de lesuren.”