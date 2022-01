VBS Oogappel in Lo sluit de deuren wegens te veel coronabesmettingen

Vrije Basisschool Oogappel in Lo sluit tot en met vrijdag 28 januari de deuren wegens teveel coronabesmettingen bij leerlingen en leerkrachten. De kleuterklassen blijven voorlopig wel open.

De directie bracht de ouders zondag via mail op de hoogte van de noodgedwongen sluiting. “We namen de beslissing om de basisschool te sluiten na overleg met de leerkrachten, het CLB, het schoolbestuur en de coördinerende directeur van de scholengemeenschap”, verduidelijkt Lynn Muylle, directrice van vbs Oogappel in Lo. “We beseffen maar al te goed dat dit voor de ouders extra kopzorgen met zich meebrengt. Maar dit is overmacht.”

De kinderen krijgen nu zoveel mogelijk afstandsonderwijs. “Dat gebeurt in overleg met de juffen”, zegt de directrice. “Want sommige leerkrachten die in quarantaine zitten, voelen zich niet zo best. Hopelijk kan iedereen op maandag 31 januari gezond en wel terug naar school komen. We raden wel aan om vooraf een zelftest af te nemen bij de kinderen.”

(KVCL)