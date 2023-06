VBS Lyceum-Heilige Familie in Ieper pakt uit met nieuw concept Hallo Vélo: meer dan 300 deelnemers genieten van wandel -en fietsfeest

Zaterdag organiseerde VBS Lyceum-Heilige Familie een wandel -en fietsfeest Hallo Vélo. In een stralend zonnetje tekenden 342 deelnemers present.

Dit jaar wilde de school het schoolfeest in een ander jasje steken. “Het jaarthema is ‘kijk eens door een andere bril’ en dus dachten we na over een nieuw concept”, klinkt het bij de school. “Aangezien het zaterdag 3 juni Wereldfietsdag was, lanceerden we Hallo Vélo. Op het programma stond een fietstocht van 15 of 20 kilometer en voor de kinderen een wandelbingo van 5 kilometer. Ze kregen een kaart mee met foto’s die ze konden afvinken.”

Wafels en frieten

Voor beide initiatieven was er een tussenstop voorzien in de kleuterafdeling in de Oude Veurnestraat. “Daar kon er iets gedronken worden en kon je een wafel eten. We klokten uiteindelijk af op 342 deelnemers, die op het einde nog konden genieten van frieten in onze pop-upbar van de hoofdschool in de Maloulaan. Daar is ook nog een kleuterafdeling gevestigd en het lager. In totaal telt onze school 324 leerlingen. Het was stralend weer en dit nieuwe concept was een schot in de roos. De kinderen hadden geen stress om te repeteren en iedereen kon volop genieten, het is voor herhaling vatbaar.”