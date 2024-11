VBS Lenteland zet trouwe directeur in de bloemetjes

Feest in de vrije basisschool Lenteland langs de Honzebroekstraat in Roeselare. Daar werd directeur Tania Verbeke vrijdag in de bloemetjes gezet. Tania is inmiddels al 25 jaar directeur van de school. Die verjaardag lieten de leerlingen en het personeel niet zomaar passeren.

De leerlingen vormden vrijdagochtend bij aankomst van de directeur, die na een gepland minutenlang telefoontje van haar broer te laat op school aankwam, een erehaag. Tania kreeg bloemen en werd onmiddellijk getrakteerd op een tweede verrassing. Terwijl haar man Karl accordeon speelde, zongen de leerlingen en leerkrachten uit volle borst een zelfgemaakt lied. Later vandaag staan er nog enkele leuke verrassingen voor de trouwe directeur gepland.