VBS Kantelberg-directeur Kristine Tas gaat met pensioen: “Ik ben heel fier op wat we samen hebben gerealiseerd”

Kristine Tas zal op 1 september niet meer aan de schoolpoort van de Vrije Basisschool Kantelberg in Sint-Kruis Brugge staan om de kinderen te verwelkomen. Binnenkort gaat de directeur, na een rijkgevulde onderwijsloopbaan, met pensioen. “Ik ben heel fier op wat we hier samen hebben gerealiseerd.” Tijdens het schoolfeest op 17 juni wordt ze uitgebreid in de bloemetjes gezet.

“Ik ben de dagen zeker niet aan het aftellen, want ik kom nog elke dag met heel veel plezier werken”, zegt de afscheidnemende directeur. “Ik ben in al die jaren trouwens geen enkele dag tegen mijn zin naar school gekomen.”

In 1982 zette Kristine Tas haar eerste stappen in het onderwijs. Het waren andere tijden, want toen was er geen sprake van een lerarentekort.

“Ik heb zes jaar gependeld tussen verschillende scholen in de regio, tot ik een vaste stek kon bemachtigen in De Wassenaard in Varsenare. In 2006 voelde ik de behoefte om – naast een fulltime job – opnieuw te gaan studeren. Ik volgde een opleiding aan de KU Leuven en wellicht is toen ook de goesting ontstaan om directeur te worden van een school.”

Fantastisch team

“In januari 2012 werd ik directeur van Kantelberg”, gaat Kristine Tas verder. “Het is een school met heel veel troeven: kleinschalig, familiaal en gevestigd in een oase van groen. Ik hou niets dan goede herinneringen over aan de jaren dat ik hier directeur was.”

“Ik heb veel gewerkt, maar ik voelde me altijd gesteund door een fantastisch team. Ik ben heel fier op wat we samen hebben gerealiseerd. Het laatste doorlichtingsverslag van de onderwijsinspectie is het mooiste bewijs dat we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan onze kinderen.”

Kristine Tas beseft als geen ander dat het nu tijd is voor een nieuw hoofdstuk. “Het wordt niet gemakkelijk om de fakkel door te geven, maar toch ben ik blij dat ik straks wat meer tijd kan doorbrengen met mijn man, mijn familie en de vele vriendinnen. Er staan de komende maanden al verschillende reisjes gepland.”

Lezen en schrijven

“Ik wil ook graag weer vrijwilligerswerk doen en ik heb me al ingeschreven voor enkele cursussen. Op regendagen wil ik graag al mijn ‘schrijfsels’ van de voorbije jaren wat ordenen en uiteraard blijven schrijven. Ik heb ook nog heel wat ongelezen boeken liggen, en wie weet schrijf ik ooit zelf nog een boek.”

De afscheidnemende directeur wordt tijdens het schoolfeest van zaterdag 17 juni uitgebreid in de bloemetjes gezet. “Ik weet echt niet wat er mij te wachten staat. Het is zaterdag ook mijn verjaardag. Het wordt ongetwijfeld een dag die ik niet snel zal vergeten”, besluit Kristine Tas. (PDC)