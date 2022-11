VBS Het Spoor in Tielt betrekt nieuwbouw na herfstvakantie

Ook al is het herfstvakantie, het zijn toch drukke dagen in de Vrije Basisschool Het Spoor in Tielt. Het personeel is bezig met het inrichten van hun nieuwe lokalen in de nieuwbouw. Kersvers directeur Liesbeth Van Daele (41) geeft uitleg.

Door een stijgend leerlingenaantal was de nood hoog aan extra ruimte. “Ons leerlingenaantal groeit al jaren, toen ik hier begon als leerkracht in 2006 zaten er 150 leerlingen en nu zijn er dat al 255”, zegt Liesbeth Van Daele, de directeur van Het Spoor. Volgens haar zal dat aantal elk jaar nog stijgen. “Aan het station komt er een nieuwe wijk dus op lange termijn zullen er daar ook gezinnen met kinderen in komen. Onze school is dichtst gelegen bij die wijk dus zal dat ook zorgen voor nieuwe leerlingen.” De nieuwbouw is een uitbreiding aan het oudere gebouw.

Communicerende klassen

Na de afbraak van het oude secretariaatsgebouw werd de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouw. De school werd eigenlijk doorgetrokken tot aan de straatkant. De eerste dag na de herfstvakantie trekken de leerlingen er in. Liesbeth Van Daele is alvast zeer positief over de nieuwbouw. “Ervoor hadden we per jaar telkens één ruimte en nu hebben we de mogelijkheid om voor alle jaren twee lokalen te hebben. En nu verhuizen we zodanig dat elke klas per jaar naast elkaar zit. In totaal zijn er acht ruimtes. Zeven ervan zijn klassen en twee ervan zijn communicerende klassen, daartussen zit er een mobiele wand. Je kan als leerkracht dus kiezen om samen te werken met bijvoorbeeld de twee eerste leerjaren”, zegt de directeur. Aan de Stationsstraat is de hoofdingang en het onthaal gelegen maar er moet nog een poort komen. De kinderen gaan momenteel nog via de ingang aan de Oude Stationsstraat binnen. “Het gebouw is zo goed als af op een paar afwerkingen na. We wachten omwille van veiligheidsredenen af tot dit gebeurt is om de ingang in gebruik te nemen.”

Sinds maandag wordt er volop verhuisd in VBS Het Spoor. Volgens Liesbeth verliep alles in goede banen. “Het ging zeer vlot, het team ging er helemaal in mee en iedereen kwam zeker één dag vrijwillig helpen.”

Sinds september is Liesbeth directeur van de basisschool nadat de vorige directeur Stefaan Debouver op pensioen ging. Maar Liesbeth is geen vreemd gezicht op de school. “Van opleiding ben ik eigenlijk ergotherapeut maar ik ben dan omgeschoold naar leerkracht lager onderwijs. In 2006 ben ik hier dan ingestroomd als leerkracht in het vierde leerjaar”, vertelt Liesbeth.

Logische keuze

Toen de zorgcoördinator met pensioen ging, was Liesbeth de logische keuze voor de toenmalige directeur om die taak op haar te nemen. “Als zorgcoördinator werkte ik zeer nauw samen met de directeur. En iedereen – behalve ikzelf – vond het dan ook logisch, dat ik de job overnam toen Stefaan met pensioen ging. De laatste week stelde ik me dan toch kandidaat. Ik was eerst een beetje bang dat ik het werk met de kindjes ging missen, maar uiteindelijk heb ik als directeur nog altijd veel contact met de kinderen”, aldus Liesbeth.

Liesbeth Van Daele is getrouwd met Frederik Huvaere en ze hebben samen twee kinderen, Nora en Flor.