VBS Duinen begint schooljaar met nieuwe speelplaatsen en gerenoveerd schoolgebouw

De kinderen van VBS Duinen kunnen vanaf dit schooljaar genieten van een vernieuwd schoolgebouw. De voorbije drie jaar werden zowel de speelplaatsen aangepakt als enkele delen van het gebouw. Hierdoor hebben zowel de kinderen als de leerkrachten meer ruimte en kunnen de leerlingen spelen in een groene omgeving. De opening van de vernieuwde school wordt gevierd met een feestweek in september.

In de Vrije basisschool Duinen in Bredene verzamelden leerlingen en ouders op de speelplaats om samen het nieuwe jaar op te starten. De voorbije drie jaar werd in de school gewerkt aan een nieuwe blok met nieuwe toiletten, klassen voor het tweede en vierde leerjaar en ook beide speelplaatsen werden aangepakt en vergroend. Daarnaast werd het onthaal van de school nieuw opgebouwd. “We zijn heel blij dat alles nu eindelijk klaar is. Er is nu extra ruimte voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Ook alle sanitaire blokken werden aangepakt en de speelplaatsen werden volledig vernieuwd. We hebben hier bewust gekozen om zowel de binnen- als buitenspeelplaats van extra groen te voorzien. Die investering wierp al zijn vruchten af. “Je merkt dat de kinderen anders en meer spelen dan vroeger. Ze hebben minder tijd om ruzie te maken. Doordat ze in verschillende zones aan het spelen zijn doen ze wat ze graag doen. Voor de kleuters is ook ideaal om zich motorisch te ontwikkelen, ze kunnen klimmen, fietsen… Ook de grote boom heeft al zijn dienst bewezen in mei en juni om tijdens warme dagen voor extra schaduw te zorgen. Het is een heuse meerwaarde voor iedereen. De kinderen kunnen de vier seizoenen van dichtbij meemaken”, licht directeur Tom Doise toe.

Voor de directeur waren het enkele drukke jaren. “Er komt heel wat extra bij kijken om ervoor te zorgen dat alles goed en vooral ook veilig verloopt. Het is behoorlijk slopend, maar ik ben blij dat we doorgezet hebben zodat de kinderen er nu van kunnen genieten. Het werk is ook niet af. We willen verder aan de slag gaan en er komen nog fruitbomen en een pomp voor water. De leerlingen zullen ook betrokken worden in het onderhoud.”

Om de vernieuwde school in te huldigen wordt een feestweek ingericht van 15 tot 18 september. Op donderdag 15 september om 20 uur is er een optreden van Piv Huvluv, die vroeger les gaf op de school. Hij brengt specifiek een voorstelling rond school en leerkrachten. Iedereen is welkom om de voorstelling bij te wonen in Zaal Cruysduyne. Kaarten te verkrijgen via directeur@vbsduinen.be. Op vrijdagnamiddag 16 september is er de officiële opening om 15.15 uur op de binnenspeelplaats. Iedereen is daarbij welkom. Op zaterdag is het dan echt feest met om 14 uur een kleuteroptreden en om 15.15 uur optreden van de leerlingen van het lager. We voorzien ook op zaterdag tal van eet- en drankkraampjes en extra kinderanimatie. Op zondag is het tijd voor de opkuis maar oud-leerlingen zijn dan ook welkom om de school te verkennen.