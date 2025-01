VBS De Waaier ontvangt 8.000 West-Vlaamse subsidie voor lasercutter: Van naamplaatjes tot puzzels”

“Eigen puzzels en stempels, naamplaatjes, educatief materiaal maken… Met de lasercutter zijn er heel veel mogelijkheden”, zegt meester Jan. VBS De Waaier in Watou mocht een subsidie van 8.000 euro ontvangen voor de aankoop van een lasercutter. In totaal krijgen acht innovatieve West-Vlaamse onderwijsprojecten 129.266,18 euro steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Één van de acht innovatieve West-Vlaamse onderwijsprojecten is het project van VBS De Waaier in Watou. Hun ingediende project omvatte het aankopen van een lasercutter. Ze mochten een subsidie van 8.000 euro in ontvangst nemen. “STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) dragen we een warm hart toe. Meester Jan is er al heel lang door gebeten. Samen volgden we al met plezier bijscholingen”, zegt Steffi Seghers, directrice VBS De Waaier.

“Tien jaar geleden waren we op bezoek in metaalbedrijf Made in Inox uit Watou en kwam ik in contact met een 3D-printer en een lasercutter. Dat heeft me niet meer losgelaten”, zegt meester Jan Vandendriessche. “STEM zit enorm in de lift en daar willen we hier op school ook op inzetten. Toen we hoorden dat er subsidies voor innovatieve projecten konden aangevraagd worden, waren we ervan overtuigd dat we onze kans moesten wagen om een lasercutter in school binnen te halen. We zijn dan ook enorm verheugd dat we voor de kerstvakantie het mooie nieuws kregen dat ons project werd goedgekeurd.”

Samenwerking

“Via de Poperingse bib is het mogelijk om een lasercutter te gebruiken, maar we vinden dat het een meerwaarde is om een eigen machine in huis te hebben. Er zijn heel veel mogelijkheden nu we onze eigen lasercutter hebben”, aldus directrice Steffi. Lasersnijden kan gebruikt worden voor het op maat maken van de meest uiteenlopende materialen.

(lees verder onder de foto)

“Onder andere metaal, kunststof en hout kun je met behulp van een lasersnijder bewerken. Er zijn heel veel mogelijkheden”, zegt meester Jan. © LBR

“Onder andere metaal, kunststof en hout kun je met behulp van een lasersnijder bewerken. Er zijn heel veel mogelijkheden. Denk maar aan moeder- of vaderdag geschenkjes, nieuwjaarsbrieven, puzzels, educatief materiaal om de fijne motoriek te oefenen, naamplaatjes, stempels met zelfgekozen symbolen… De leerkrachten staan er voor open om met de lasercutter aan de slag te gaan en werkmateriaal ermee te creëren, maar ook met de leerlingen willen we stemtechnieken uitwerken. Van het peuter tot het zesde leerjaar zullen er dit schooljaar nog twee activiteiten op poten gezet worden met de lasercutter”, aldus meester Jan

Lesmap

“Daarnaast is het ook onze bedoeling om het technisch onderwijs te ondersteunen en willen we een lesmap aanleggen. Creaties die we met de lasercutter maken, zullen we bewaren zodat collega’s of andere scholen ermee aan de slag gaan. Het is zeker ook onze bedoeling om een samenwerkingsverband uit te rollen. Toen het toestel hier aankwam, was er een groepje van een 15-tal geïnteresseerden afgezakt. Collega’s, partners, ouders… Een grootouder werkt momenteel aan een afzuigingssysteem voor het toestel. Het is fijn dat we hier zo’n hechte groep hebben.”

Met het ontvangen van de subsidie en het aankopen van de lasercutter stopt het goede nieuws niet voor VBS De Waaier. “Door het inzamelen van batterijen van Bebat mogen we in mei met alle leerlingen naar Plopsaland.”