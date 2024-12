‘Niets is cooler dan Kersmis’, klonk het in de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge. VBS De Krekel sloot daar het jaar af met een kersthappening. De leerlingen en leerkrachten brachten er een kerstverhaal, kerstliederen en dans. De kerstwensen werden overgebracht en nadien kon men met chocolademelk al klinken op 2025. De kersthappening werd georganiseerd in samenwerking met het oudercomité en de Buurtbres.