VBS De Kleine Ster in Mesen schenkt 2.130 euro aan Bikers for Children

In VBS De Kleine Ster in Mesen werd de voorbije week een activiteit gehouden voor De Warmste Week. Er werd gekozen voor Bikers for Children, een organisatie die zich inzet voor zieke en gehandicapte kinderen waarvan Stephanie Desplancke uit Zillebeke de lokale aanspreekpersoon is. Stephanie woonde 25 jaar in Mesen. Haar dochter Lara zit in het vijfde leerjaar in VBS Mesen. Gisteren, vrijdag, werd de totale som van 2.130 euro overhandigd aan de motorrijders van Bikers for Children.

Knuffels, gebak en soep

“De solidariteitsactie omvatte de verkoop van Disneyknuffels tegen diverse prijzen”, aldus directeur David Breyne. “De prijzen varieerden van 5 tot 45 euro. Deze schattige knuffels zijn niet alleen ideaal om kinderen mee te verwennen, maar maken ook het verschil in het leven van de meest kwetsbaren.” Deze actie bracht 1.600 euro in de kas.

Bovenop bakten de klassen van meester Kurt appeltaart en trokken daarmee van deur tot deur of goed voor een opbrengst van 325 euro. Juffrouw Ellen van het derde en vierde leerjaar en juffrouw Sabine van de tweede kleuterklas maakten pompoensoep die door de Mesenaars in vele liters werden aangekocht en een opbrengst kende van 245 euro.

Met de solidariteitsactie bracht VBS Mesen niet alleen geld in het laatje voor de organisatie Bikers for Children, maar bezorgde de liefdadigheidsvereniging ook de nodige naambekendheid in de Westhoek.