VBS De Graankorrel pakt uit met boekenbeurs

Vrije Basisschool De Graankorrel in Geluwe pakte voor de tweede keer uit met een boekenbeurs. Alle klassen gingen er langs. Na de lesuren waren alle geïnteresseerden welkom in de turnzaal van Sint-Joris.

“Met onze school nemen we heel wat initiatieven om het lezen te promoten en de leerlingen zin te doen krijgen om te lezen”, vertelt beleidsondersteuner Joke Vermont. “We hopen van de boekenbeurs een traditie te maken, elke eerste maandag na de herfstvakantie. We deden beroep op boekenwinkel Jeukiboek uit Zedelgem, een boekhandel gespecialiseerd in jeugd- en kinderboeken.”