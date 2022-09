VBS De Blokkentoren in Anzegem danst feestelijk het nieuwe schooljaar in met DJ Feliz

Ondertussen is het al een traditie dat directeur Marijke Decrop van VBS De Blokkentoren op de Heirweg het schooljaar feestelijk inzet. Deze keer nodigde zij een DJ uit voor een fuif voor jong en oud(ers) waarbij ook de ouders een top drie van dansbare muziek mochten doorsturen.

“Het is het derde jaar dat ik er als directeur heel bewust voor kies om het schooljaar feestelijk in te zetten”, vertelt directeur Decrop. “Het idee van een ‘Minifuif voor maxipret’ ontstond toen ik in de zomervakantie iemand tegenkwam die naar Tomorrowland was geweest en dit al lachend omschreven had als de ‘Efteling voor volwassenen’. Om het schooljaar al dansend in te zetten, werd DJ Feliz ingeschakeld die een playlist maakte van alle ingestuurde nummers. De link met ons jaarthema was hiermee ook direct gelegd.”

Jaarthema

Het thema in De Blokkentoren is dit schooljaar ‘Er was eens… een school vol verhalen’, gebaseerd op sprookjes en verhalen. “Het eerste verhaal wordt al meteen geschreven op 1 september, niet alleen door de pers maar ook door ’t schooltje op den Heirweg”, vervolgt de gepassioneerde directeur. “Vanaf 8.30 uur tot ongeveer 9.15 uur.”

“We doen dit om de verbondenheid tussen de ouders, leerlingen en het schoolteam te vergroten”

“Iedere klas heeft een bepaald sprookje gekozen en zal dit gedurende het schooljaar muzisch verwerken. Eén maal per maand zal er via een ‘Community moment’ een muzische verwerking gebracht worden voor en door alle kinderen van de school en de ouders. Dat gebeurt telkens op een bepaalde vrijdag in de maand met als bedoeling de verbondenheid tussen de ouders, leerlingen en het schoolteam te vergroten. Alle kinderen van de drie verschillende speelplaatsen zijn dan ook samen op één plek. Het is een laagdrempelig gebeuren dat niet langer dan een klein half uurtje in beslag neemt.”

Kleur en glans

In 2020 stond ‘Towerblocks’ op het programma en 2021 was de Airkesmachine te gast om kleur en glans te geven aan de nieuwe start. “De Minifuif voor maxipret was een heel geslaagd gebeuren waarbij zo’n zestigtal ouders en het leerkrachtenteam meebewogen met onze 150 leerlingen van peuters tot en met het zesde leerjaar. Als directeur was ik opnieuw ontroerd om al die blije en enthousiaste kinderen in VBS De Blokkentoren via deze weg terug te zien. De goede vibes zullen nog lang nazinderen.”

Apotheose

“Op 25 juni zal de apotheose van de verschillende klassprookjes, met de volledige muzische verwerking ervan, de kers op de taart zijn op ons schoolfeest voor de ouders en grootouders”, aldus Marijke Decrop die sinds 2016 de directiefunctie behartigt. “Op dinsdag 30 mei maken we dan een uitstap naar de Efteling met alle kinderen en leerkrachten samen.”