VBS Bellegem neemt afscheid van directeur Dirk Demarcke: “Leren met je hoofd, hart en handen”

Directeur Dirk Demarcke (65) uit Sint-Denijs trok op 30 juni definitief de poort van VBS Bellegem achter zich dicht. Hij leidde de school 25 jaar lang. Op 1 september gaat hij officieel met pensioen. Op zijn laatste schooldag werd hij door leerkrachten en leerlingen nog eens extra verwend.

Dirk had een groot levensmotto – ‘Leren doe je met je hoofd, je hart en je handen’- dat zijn leven en zijn hele onderwijsloopbaan bepaalde. Hij was bakkerszoon en woonde op het Halenplein, achter de Blauwe Hoeve in Kortrijk.

Doordat zijn jongste broer al vroeg te kennen gaf de ouderlijke bakkerij te willen overnemen, konden Dirk en de twee andere kinderen van het gezin hun weg zoeken in het onderwijs. Dirk haalde zijn onderwijsdiploma aan de toenmalige rijksnormaalschool, dicht bij huis.

Directiefunctie

Na enkele interimopdrachten kwam ‘meester’ Dirk terecht in de gemeentelijke jongensschool van Moen, waar hij een tweedegraadsklas (derde en vierde leerjaar) toegewezen kreeg. Na de fusie van de Zwevegemse gemeenteschool en de vrije katholieke basisscholen bleef Dirk lesgeven in het vierde leerjaar, maar dan wel in de vrije school. In Groot-Zwevegem kreeg hij al gauw uitzicht op een directiefunctie in de gemeenteschool van Heestert.

Toen hij in 1998 directeur kon worden in de vrije basisschool (VBS) in Bellegem, besliste hij dit aanbod aan te nemen. Bellegem was onbekend terrein voor hem maar deze groene long van Kortrijk wist hem al gauw te charmeren. Bovendien had de school een goede reputatie en haalden de laatstejaars fraaie cijfers op de diocesane proeven.

De bouw van een nieuwe kleuterschool werd meteen prioriteit nummer één

Dit laatste zorgde voor een sterke groei van het leerlingenaantal en een acute nood aan meer ruimte. De bouw van een nieuwe kleuterschool op de helling naast het oude schoolgebouw werd meteen prioriteit nummer één. Dankzij de steun van de lokale zustercongregatie, inrichtende macht van de school, en het kerkbestuur kon de nieuwbouw na tien jaar de deuren openen.

Sportnetwerk Kortrijk

Dirk heeft als directeur in die 25 jaar met collega’s-directeurs een sterk netwerk opgezet en is blij hier nog steeds te kunnen op terugvallen. Hij is er ook in gelukt zijn school open te stellen voor de buitenwereld en de leerlingen via openluchtklassen (bos-, boerderij- en zeeklassen) op een meer informele manier met hun leerkrachten kennis te laten maken.

Allemaal onder zijn motto ‘Hoofd, hart en handen’, waarmee hij in zijn schooltijd bij Don Bosco al kennismaakte. Het zette hem er ook toe aan een netwerkoverschrijdend Sportnetwerk Kortrijk-Zuid (Bellegem, Kooigem, Rollegem en Spiere-Helkijn) op te richten, waar mensen na de lessen samen kunnen sporten.

Dirk heeft ook oog voor de specifieke talenten van de leerkrachten. Zo kan iedereen ‘intens vol’ zijn eigen talent(en) benutten binnen een of andere schoolopdracht. VBS wil volgens hem ook een open school zijn voor alle gezindheden. Dat deed hem aansluiten bij het consortium ‘Sterke scholen’, een internationale uitwisseling van leerkrachten die geregeld eens bij elkaar over het muurtje gaan kijken om te ervaren hoe men in andere landen het onderwijs aanpakt.

Dirk droomt er ook van dat de school nog uitgebreid wordt met de kapel van het vroegere klooster, maar dat wordt werk voor zijn opvolgster.

Zelf zal hij na zijn pensioen niet meteen in een zwart gat vallen, meent hij. Daarvoor reist hij te graag en zal hij als volleerd schaakmeester zijn vrije tijd uitstekend kunnen invullen.

(AV)

Op vrijdag 30 juni werd Dirk Demarcke door het VBS Bellegem uitgezwaaid.