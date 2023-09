Van twintigers tot tachtigers: weer school in Grootseminarie

Sinds een paar weken is het op zaterdagvoormiddag iets drukker dan gewoonlijk in enkele lokalen van het Grootseminarie aan de Potterierei. Het begin van een nieuw schooljaar betekent immers ook de start van een nieuw academiejaar voor de cursisten van het Instituut voor Theologie en Pastoraal.

“Al wie geïnteresseerd is in het geloof en in de kennis van het christelijk geloof, en het eigen geloofsinzicht wil verbreden, kan hier een of meerdere modules volgen” vertelt Philippe Hallein (50), priester van het bisdom Brugge en directeur van het instituut.

Verplicht en vrij

“Elk jaar verwelkomen we zo’n kleine tachtig cursisten, die zich om verschillende redenen inschrijven. Voor parochieassistenten, (kandidaat)diakens of pastores in de zorg, die een betaalde functie uitoefenen in het bisdom, is de cursus verplicht. Zij leggen ook van elke module een examen af, en krijgen na hun studie een getuigschrift. Daarnaast noteren we elk jaar een dertigtal inschrijvingen van vrije cursisten. Dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof en een of meerdere modules volgen die hen interesseren. Zij kunnen zich inschrijven in de loop van het jaar en zijn niet verplicht om na het volgen van een module een examen af te leggen”, aldus Hallein.

De cursisten variëren sterk qua leeftijd en achtergrond. “Dit jaar is de jongste cursist 23 jaar, en onze nestor is een jonge tachtiger. Nogal wat vrije cursisten zijn gepensioneerd en willen zich verdiepen in theologie. Voor jonge mensen is het soms een eerste opstap naar een studie godsdienstwetenschappen. Het Instituut kan terugvallen op veertien heel bekwame docenten. Het zijn priesters, professoren en vormingswerkers, die allen over een licentie theologie beschikken.”

De cursussen van het Instituut voor Theologie en Pastoraal vinden voor het derde jaar op rij plaats in het Grootseminarie op zaterdagvoormiddag van 8.45 uur tot 12.30 uur. In totaal zijn er 24 lesdagen per academiejaar. (PDC)