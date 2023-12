Van manager in manege tot schooldirecteur

Sinds dit schooljaar is Bjorn Vandromme uit Roesbrugge de nieuwe directie in vbs Klavertje 3 in Oostvleteren. De onderwijzer verliet het onderwijs voor een job als manager in een manege, en keerde dan terug als zorgcoördinator. Beide ervaringen zijn een meerwaarde in de nieuwe functie.

Bjorn Vandromme (47) woont met zijn gezin in Roesbrugge, maar groeide op in Poperinge – hij voelt zich een echte Keikop. Hij volgde de opleiding tot onderwijzer in de normaalschool in Brugge. In september 2000 werd Bjorn onderwijzer in vbs Damiaanschool in Kortrijk, waar hij altijd les gaf aan het zesde leerjaar. Een vijftal jaar geleden nam Bjorn verlof zonder wedde om iets helemaal anders te doen.

“Ik ben van kinds af aan paardenliefhebber, en gaf graag rijles aan kinderen. Op zeker ogenblik werd me gevraagd om manager te worden bij de paardenhouderij Hunters van Ludwig Lemenu in Reningelst. Dat heb ik vier jaar gedaan.”

“Het was echt een droomjob, ook al wist ik van bij het begin dat het tijdelijk was. Daar heb ik heel veel geleerd, al moet ik zeggen dat manager zijn ook wel een beetje in mij zat. En dat kan ik nu allemaal bijzonder goed gebruiken.”

“Vorig jaar kwam er dus een einde aan die taak. Ik zou wel weer werk vinden in het onderwijs, wist ik. Zelfs in eigen streek, zo bleek: ik kon als zorgcoördinator terecht in vbs Klavertje 3, met Joke Dejonghe als directie.”

Vrijwilligers

“Toen Joke er dit schooljaar voor koos om te stoppen als directie, werd ik de nieuwe directie. Ik doe het heel graag. Het werk is heel gevarieerd, met zaken over personeel, boekhouding en nog veel meer. Op school werken we met heel wat vrijwilligers en ik hoop dat we altijd bereidwillige medewerkers zullen blijven vinden. We willen vooral een warme school zijn, waar alle kinderen en personeelsleden zich bijzonder goed voelen.” (PC)