Van lege Lijnbus tot levendige leefruimte: leerlingen VTI Menen maken wel heel bijzonder eindwerk

Het is eens iets anders dan een tafel timmeren. Leerlingen van het vijfde jaar houtbewerking aan het VTI Sint-Lucas in Menen bouwen momenteel een Lijnbus van een Wervikse ondernemer om tot multifunctionele leefruimte.

‘Geen dienst’ prijkt in grote gele pixels aan de zij- en voorkant van een krakkemikkige Lijnbus. Die staat geparkeerd naast de nieuwe ateliers van VTI Sint-Lucas in Menen. Nu doet hij inderdaad weinig dienst, tegen eind dit schooljaar des te meer.

Zwaar maatwerk

Yentel Decruyenaere, Jorben Depla, Arne Vanden Abeele, Joeri Verhaeghe, Mats Notredame, Tery Tchami en Lauden Santy werken een jaar lang aan de bus om hem om te bouwen tot een multifunctionele leefruimte – getiteld NoBus. Lowie Leplae en Amir Meurrens werken aan een eigen project, maar steken ook af en toe een handje toe.

Meer dan nodig, want er is werk aan. “Vooral de compactheid is een uitdaging. Alles is veel moeilijker omdat er bijzonder veel zwaar maatwerk aan te pas komt, maar je leert wel met de hele klas bij op een leuke manier”, klinkt het.

Filmpjes en sociale media

Een project van lange adem. Het schooljaar startte dan wel in september, al sinds eind juni is leerkracht Diego Neyrinck in de weer met de bus. “Aan de hand van filmpjes en sociale media verdiepte ik me in de materie – tijdens de vakantie kroop al mijn vrije tijd erin”, vertelt hij.

Toen al bleek het een missie waarin hij zijn hart en ziel zou stoppen. “Ik heb mensen moeten overtuigen om het erdoor te krijgen, want onder meer naar wetgeving toe is het niet eenvoudig. Ook technisch is het allerminst simpel. Alle technieken zitten erin vervat en ook de vorm van de bus zorgt voor extra complexiteit – ook voor mezelf.”

Over de vakken heen

Hij schakelt daarom ook wat hulp in van externen en plant bezoeken in bij bedrijven die zich inlaten met busbouw. Een allesomvattend project dus. “We proberen in te spelen op trends, samenwerken – ook over de vakken heen, creativiteit, maar ook actualiteit – woonruimte op een innovatieve manier creëren en upcycling zijn thema’s die leven. Het is ook een perfecte opdracht om de gasten te doen dromen natuurlijk.”

Hoe Diego bij het idee kwam? Het was Emiel Wastyn, oud-leerling en zaakvoerder van bouwonderneming Corpuss in Geluwe, die de bus twee jaar terug kocht bij een uitverkoop van de busmaatschappij. “Met het idee er een mobiel verkoopkantoor van te maken, uiteindelijk mocht het zelfs ruimer zijn dan dat”, vertelt hij. “Ik maakte zelf ook nog een eindwerk in de school en dus weet ik dat het leuker is om iets nuttigs te kunnen doen.”

Opendeurdag

Hij ziet het ook ruimer dan enkel maar een eindwerk. “Het leek me wel een tof, vakoverschrijdend project dat de leerlingen ook motiveert. Het toont ook de schoonheid van de technische richting, iets wat nog te weinig mensen inzien.”

Bedoeling is om er tijdens de opendeurdag op het einde van dit schooljaar mee uit te pakken. De bus is dan 20 jaar oud, de school zelf 100. Tegen dan is bus niet langer leeg, maar zitten er een nieuwe vloer, vier bedden, plaats voor zes mannen, een keuken, sanitair en nog veel meer in.

“We hebben nu vooral veel voorbereidingswerk gehad, maar we weten wat er op ons afkomt. We kijken ernaar uit om iets te kunnen afleveren dat ons fier maakt.”