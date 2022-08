Valentine Decorte start donderdag als nieuwe directrice van De Groeitoren in Sint-Eloois-Winkel

Valentine Decorte start donderdag als nieuwe directrice van de vrije basisschool De Groeitoren. Zij volgt Stefaan Breughe op die eind vorig schooljaar de kinderen uitzwaaide. De nieuwe directrice bekleedde ruim tien jaar eenzelfde functie in een basisschool in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek. “Nu keer ik terug naar mijn roots.”

De 52-jarige Valentine Decorte groeide op in Ooigem, maar ging vanaf 1995 aan de slag in een school in het Vlaams-Brabantse Vlezenbeek. Aanvankelijk was ze er aan de slag als kleuterleidster, in 2011 werd ze directrice van de school. “Een job die me een enorme voldoening geeft. Als directeur kan je je netwerk uitbouwen. Je komt in contact met zowel leerkrachten, ouders als kinderen. Je kijk op onderwijs verruimt.” Valentine besloot onlangs om terug te keren naar de regio waar ze opgroeide. “Terug naar mijn roots. Weer West-Vlaams horen en praten, doet wel deugd. Ik ben blij dat ik kan starten in een dorpsschool, een school in de stad spreekt me minder aan.”

Vanaf 1 september is Valentine officieel de nieuwe directeur van De Groeitoren. De voorbije twee weken ging ze reeds op verkenning in de school. “Ik werd hier warm onthaald en leerde inmiddels al de leerkrachten kennen. Ik verwacht dat ik donderdag toch een beetje nerveus zal zijn. Dat wordt de eerste kennismaking met de ouders en natuurlijk met de kinderen.” De nieuwe directrice geeft zichzelf een schooljaar om haar nieuwe omgeving te leren kennen.

Een school maak je met een team

“Nee, ik zal zeker niet onmiddellijk alles veranderen. Ja, een directeur moet beslissingen nemen, maar een school maak je met een team. Het is belangrijk dat ik de komende maanden veel mensen leer kennen. De kinderen, de leerkrachten, de ouders, de gemeente Sint-Eloois-Winkel. Zo ben ik echt wel benieuwd naar Winkel Koerse.”

De nieuwe directrice kijkt ook uit naar de samenwerking binnen de scholengemeenschap en naar de activiteiten van het oudercomité. “Ik hoor heel veel goede zaken van het oudercomité. Tijdens het tweede weekend van het schooljaar organiseren ze al een ontbijt. Dergelijke initiatieven kunnen we als school enkel maar toejuichen.”