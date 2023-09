Vacatures in de zorgsector ingevuld door jobbeurs IC Dien in Roeselare

Na het succes van vorig jaar organiseerde Ic Dien voor de tweede keer de jobbeurs. Zo’n 25 stagepartners kregen de kans om hun organisatie aan studenten verpleegkunde voor te stellen en zo hun vacatures voor verzorgend en verpleegkundig personeel in te vullen.

“Vorig jaar wilden we in Ic Dien onze stagepartners helpen met het invullen van de vele vacatures en daarom organiseerden we toen voor de eerste keer een jobbeurs. Een aantal studenten vond dankzij de jobbeurs een vakantiejob of weekendwerk en enkele studenten vonden er zelfs de ideale match met een werkgever voor een job met vast contract”, aldus directeur Luc Vanrobaeys.

“Zowel de school als de standhouders waren erg tevreden over de jobbeurs en daarom besloten we om dit jaar een tweede editie te organiseren. Met de jobbeurs kunnen we de werkgevers en onze studenten dichter bij elkaar brengen. Er staan nog steeds veel vacatures voor verzorgend en verpleegkundig personeel open en met de jobbeurs kunnen we als school een klein steentje bijdragen.”

“De secundaire scholen waren ook vragende partij waardoor we dit jaar de bezoekers uitbreidden met toekomstige zorgkundigen. Vandaag stonden 25 zorgvoorzieningen op de beurs. Ze maakten meer dan 240 studenten warm voor een weekend- of vakantiejob en probeerden de afstuderende studenten te overtuigen van een job in hun voorziening.”