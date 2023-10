Unieke samenwerking tussen cvo MIRAS, Texture en het Ventiel creëerde een onvergetelijke dag voor mensen met jongdementie en toekomstige zorgkundigen

Twintig cursisten zorgkundige van het centrum voor volwassenenonderwijs (cvo) MIRAS kregen de zeldzame kans om kennis te maken met de werking van Het Ventiel, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie. “De unieke samenwerking creëerde een onvergetelijke dag voor mensen met jongdementie en de toekomstige zorgkundigen van cvo MIRAS”, zegt Sofie Vanhonacker.

De cursisten van cvo MIRAS kregen de kans om hun theoretische kennis toe te passen en waardevolle praktische vaardigheden op te doen. “Cvo MIRAS biedt een gedifferentieerd opleidingsaanbod aan waarbij eigentijds en competentiegericht onderwijs in samenwerking met het werkveld centraal staat. Daarvoor spraken we dit keer Het Ventiel aan, een organisatie die zich inzet voor mensen met jongdementie en hun partners of buddies, met als doel hun levenskwaliteit te verbeteren en begrip in de samenleving te vergroten”, aldus Sofie.

“De betrokkenheid van de cursisten sprong in het oog. Ze waren onder de indruk van de passie en het engagement van de gids tijdens dit bezoek”

Het hoogtepunt van deze samenwerking was een inspirerende wandeling en een bezoek aan het dementievriendelijke museum Texture Prikkelt. “De betrokkenheid van de cursisten sprong in het oog. Ze waren onder de indruk van de passie en het engagement van de gids tijdens dit bezoek, dat tevens een diepgaand inzicht verschafte in de geschiedenis van vlas, aangevuld met persoonlijke verhalen van mensen die ze ontmoetten. Het Vlasmuseum in Kortrijk wist hun leergierigheid op unieke wijze te prikkelen”, vertelt Sofie.

“Dit bijzondere initiatief smaakt naar meer en brengt de praktijk in de school binnen. Het stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van de toekomstige zorgkundigen”

Na een dag vol warme ontmoetingen, volgde een gezellig koffiemoment in cvo MIRAS. Cursisten zorgkundige gingen in gesprek met mensen met jongdementie en hun partners of buddies, en stelden vragen over hun ervaringen en belevingen. “Dit bijzondere initiatief smaakt naar meer en brengt de praktijk in de school binnen. Het stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van de toekomstige zorgkundigen”, besluit Sofie.