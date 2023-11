Uitstel voor nieuwbouwproject gemeenteschool Oedelem

De bouw van de nieuwe gemeenteschool op de site van De Bevertjes in Oedelem wordt uitgesteld. Zodra het internaat van De Bevertjes verhuist naar zijn nieuwe locatie, kan de bouw starten. Die verhuizing is voorzien ten laatste eind december 2027.

Begin 2021 besliste het gemeentebestuur om een volledig nieuwe gemeenteschool te bouwen op de site van De Bevertjes (GO!) in de Beernemstraat. Deze locatie is veel geschikter naar ruimte en verkeersveiligheid toe dan de plaats waar de huidige gemeenteschool zich bevindt, namelijk langs de zeer drukke Knesselarestraat. De voorziening is van plan om te verhuizen naar een nieuwe site van scholengroep Impact (GO!) en daarom kocht het bestuur een deel van het terrein dat zou vrijkomen. Met De Bevertjes werd overeengekomen dat het internaat op de site kon blijven tot ten laatste 31 december 2027.

Om het bouwproject vroeger te kunnen starten, werd met scholengroep !mpact afgesproken om te onderzoeken of het internaat van De Bevertjes tijdelijk ergens anders kon ondergebracht worden. De nieuwbouw van de gemeenteschool staat immers ingetekend op de plaats van het huidige internaat.

Er werden een 10-tal locaties onderzocht naar haalbaarheid, waarbij ook rekening gehouden werd met de strenge bepalingen vanuit het Departement Welzijn voor deze leerlingen met specifieke zorgnoden.

Onvoldoende

“Maar jammer genoeg voldeed geen enkele van de onderzochte locaties aan de vooropgestelde bepalingen vanuit de toepasselijke regelgeving en verwachtingen van het GO! die duurzaamheid en kwaliteit vooropstellen. In onderling overleg met scholengroep !mpact is dan ook beslist om het dossier van de nieuwbouw on hold te zetten tot het internaat naar de nieuwe site verhuist.”, aldus Jos Sypré, burgemeester van Beernem.

“Dat betekent dat gemeenteschool De Notelaar voorlopig nog enkele jaren op de huidige plaats in de Knesselarestraat blijft. Het gemeentebestuur zal ondertussen werk maken van een aangepaste timing om een vlotte doorstart (subsidie, budget, renovatie gemeenteschool,…) van het dossier mogelijk te maken.”, vult schepen van onderwijs Ruben Strobbe aan.

2027

Het gemeentebestuur betreurt het uitstel ten zeerste, maar hoopt toch dat de aannemer vroeger dan eind 2027 kan beginnen met de bouw van een energiezuinige en kindvriendelijke nieuwe gemeenteschool in een groene omkadering en een veilige schoolomgeving.

De gesprekken tussen scholengroep !mpact en het gemeentebestuur hebben telkens in constructieve dialoog plaatsgevonden en met respect voor alle betrokkenen. De kwaliteit van onderwijs én zorg stonden voor beide partijen steeds voorop. Ook naar de toekomst toe blijven scholengroep !mpact en de gemeente in alle openheid met elkaar in dialoog gaan zodat de plannen voor de nieuwbouw in alle transparantie kunnen verdergezet worden.