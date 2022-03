Uitstel is geen afstel: Izegemse laatstejaars klaar voor hun 100 dagenfeest

Niet eind januari zoals gebruikelijk, maar vrijdag 18 maart is de datum waarop de Izegemse laatstejaars met hun 100 dagenfeest al vroegtijdig afscheid nemen van hun middelbare schoolloopbaan. Elke school heeft een eigen programma, in het JOC is er op vrijdagavond een fuif waarop iedereen welkom is.

De scholen grijpen terug naar de vertrouwde formats voor de 100 dagen. Hans Vanwijnsberghe van Prizma College: “Meestal gaan de zesdejaars op donderdagavond klassikaal iets eten. De hele week wordt al toegeleefd naar de grote dag. Op woensdag kwamen ze verkleed als bouwvakker, op donderdag in galakledij. Op vrijdag worden de zesdejaars, 129 in totaal, om 9 uur verwacht voor het ontbijt. Van 10 tot 10.30 uur voeren ze hun act uit op de speelplaats en mogen de andere jaren toekijken naar het spektakel. Daarna hebben ze zelf een spel in elkaar gestoken dat tegen de middag afgerond zal zijn, tussen 12 en 14 uur is er receptie en middagmaal en vervolgens komt hypnotiseur Patrick Pickart, een vertrouwde gast, zijn opwachting maken. De zes klassen zijn verkleed elk volgens een eigen gekozen thema, van cheerleaders over boksers tot piraten. Na schooltijd zet het feest zich verder buiten de schoolmuren.”

Idp en VTI

Het Instituut de Pélichy telt een honderdtal zesdejaars. Ook daar start men met een ontbijt op school. “Daarna voeren ze hun acts op voor de andere scholieren. Na het middagmaal beslist men per klas welke activiteit men doet”, klinkt het bij directeur Piet Pieters. “Maar dat is niet verplicht. Sommigen bereiden zich dan al voor op het avondfeest.”

In het Izegemse VTI is het al jarenlang traditie dat de zesde- en zevendejaars extra muros hun 100 dagenfeest doorbrengen. “Maar er wordt ook bij ons gestart met het ontbijt in de refter. Daarna trekken de leerlingen buiten de school voor activiteiten die de zesde- en zevendejaars, bij ons 108 in totaal, gekozen hebben. Dat gaat van paintball over bowlen tot een bezoek aan het Omermuseum.”