Uitgestelde pensioenviering in De Kindervriend: Afscheid van zes personeelsleden

Bij het Buitengewoon Basisonderwijs De Kindervriend was er vorige week een receptie om enkele medewerkers in de bloemetjes te zetten die tijdens de coronaperiode met pensioen gingen.

Marjan Seys uit Rollegem is een van hen. Zij was onderwijzeres en werkte nog in de Olmenlaan tot de vestiging van De Kindervriend daar opgedoekt werd. Dan is ze teruggekeerd naar de vestiging in Rollegem. Marjan ging dit schooljaar met pensioen.

Ook onderwijzeres Christine Vanhove uit Waregem ging met pensioen. Zij stond bekend als heel punctueel. “Haar agenda was wellicht deze die het meest in orde was van de hele school”, luidt het bij haar collega’s. Christine is ook een tijdje zorgleerkracht geweest en hielp soms met sportleerkracht Rik Barbe in het zwembad. “Dan zeiden ze dat peter en meter in het zwembad zaten”, lacht ze.

Lieve Pottie uit Avelgem was kleuterleidster en werkte altijd met de oudste kleuters in De Kindervriend.

Catherine Vanhauwaert was secretaresse voor de school. Zij werkte eerst in de privésector en kwam rond de eeuwwisseling in De Kindervriend werken. Zij woont in Kuurne.

Eén man in het rijtje

Katrien Buyck uit Marke kon in beperkte kring haar pensioen vieren in een periode dat dit weer mocht. Zij was onderwijzeres in De Kindervriend.

De groep medewerkers op school hangt goed aan elkaar en dat is altijd heel fijn geweest

De enige man in het rijtje met ‘gepensioneerden’ is Rik Barbe uit Wevelgem. Hij komt uit een onderwijzersfamilie. Zijn twee tantes die kloosterzuster waren, richtten De Kindervriend op. Zijn vader Jules gaf les in basisschool Sint-Jozef in Kortrijk, voor hij kwam les geven in De Kindervriend. Dan werd hij er directeur.

Rik was sportleerkracht maar toen hij afstudeerde was er niet veel werk. “Ik heb eerst een jaar in een drukkerij gewerkt en werd dan studiemeester in het Sint-Jozefinstituut in Kortrijk én in het internaat van het VTI in Kortrijk. Dan kwamen er tien uren voor een sportleerkracht vrij in De Kindervriend. Ik combineerde dat met uren in Bellegem en in Sint-Theresia in Rollegem. Die combinatie deed ik een vijftal jaar en dan kreeg ik de kans om volledig naar De Kindervriend te komen.”

Rik werkte in totaal 36 jaar in De Kindervriend. Hij was er altijd sportleerkracht maar combineerde dat de laatste drie jaar met een aantal uur beleidsondersteuning.

Twee keer uitgesteld

Hij ging op 1 mei 2020 in volle coronatijd met pensioen en bereidde toen nog de doorlichting voor. Hij kon niet echt afscheid nemen. Zijn pensioenfeestje werd twee keer uitgesteld.

Nu geniet Rik van fietstochtjes met zijn vrouw die ondertussen ook al anderhalf jaar met pensioen is. “Er is nu ook meer tijd voor onze twee kinderen en vier kleinkinderen. Niets moet nog en je doet alles meer op het gemak. Wat je wel mist, is het sociaal contact. De groep medewerkers op school hangt goed aan elkaar en dat is altijd heel fijn geweest!”