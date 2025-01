“Uitbreiding voor onze scholen in samenwerking met privésector”: Hilde Veulemans neemt leiding bij scholengroep Bewonderwijs

Hilde Veulemans is de nieuwe voorzitter van de scholengroep Bewonderwijs in de badstad. Er is ook een nieuwe manier van werken onder coördinerend directeur Ruben Depuydt.

De scholengroep Bewonderwijs van het vrij onderwijs groepeert al acht jaar 13 scholen. “Het gaat om de vroegere colleges van Oostende, de katholieke lagere scholen van Middelkerke en het buitengewoon onderwijs in Oostende en Middelkerke. Samen goed voor bijna 2.500 leerlingen en 400 medewerkers”, duidt voorzitter Hilde Veulemans.

“De school op Mariakerke zit bijna vol. Het college in de Gerststraat draait uitstekend en op de Vuurtorenwijk is er een stijging van het aantal leerlingen. Er is zelfs al een wachtlijst voor als de nieuwbouw Mariasteen klaar is. Dat komt omdat onze scholen in de wijken gelegen zijn en dichtbij zijn”, zegt coördinerend directeur Ruben Depuydt.

“Ik werkte jarenlang als kinesist psychomotoriek in het buitengewoon onderwijs”, vervolgt Hilde. “Nadat ik schepen werd, hield ik contact met de school en engageerde me in het schoolbestuur rond de aspecten van het buitengewoon onderwijs. Toen er een nieuwe school kwam in Middelkerke heb ik dat project begeleid. Op die manier ben ik ook in de raad van bestuur terecht gekomen. Nu volg ik Fernand Jonckheere op als voorzitter. Het is belangrijk dat de toekomst van de scholengroep uitgetekend wordt. Dat doe ik niet alleen, in de raad van bestuur zit expertise van mensen die zich na een loopbaan in het bedrijfsleven nog engageren.”

Moderniseren

“Er zijn heel wat uitdagingen. Niet alle scholen zijn modern en er moet een gebouwenplan komen om alles te moderniseren. Daarbij zullen keuzes moeten gemaakt worden waar we verder uitbouwen of samenbrengen. Er is een nieuwbouw in Mariakerke en binnenkort een grote verbouwing in de Kaaistraat. Het is niet evident. Op subsidies voor schoolgebouwen is het soms lang wachten. Daarom hanteren we creatieve oplossingen zoals in Mariasteen, waarbij we gronden verkochten en zo de school konden uitbreiden. Die samenwerking met de private sector zal ook gebeuren voor ons project in de Kaaistraat.”

Samenwerking

“We hebben aandacht voor kennisoverdracht en het leren van ervaring. We schenken ook aandacht aan kinderen die het moeilijker hebben. Het publiek is diverser, de lat ligt hoger en dan is een goede accommodatie, zonder te krappe klassen, zeer belangrijk als je voor goed onderwijs wil zorgen”, aldus nog Ruben Depuydt. Hij wijst op de samenwerking tussen de beheerraad van Bewonderwijs, met 16 mensen, en de schooldirecties. “Het bestuur zit maandelijks samen en de directeurs tweewekelijks. Zo weten we wat er leeft en kunnen we van elkaar leren.”