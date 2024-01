Uitbreiding maakt van OLVO Mariakerke Mariasteen volwaardige school

Tegen eind dit jaar zal er een nieuwe vleugel zijn voor de kleuter- en lagere school in de Assisiëlaan. “Daardoor kunnen kinderen hier tot het zesde leerjaar school lopen”, luidt het over de investering van 1,8 miljoen euro.

“Enkele jaren geleden waren er nog kleuterklassen van 15 kinderen, maar sinds enkele jaren is er een stijgende belangstelling voor onze school. Dat komt onder meer door de verkavelingen in de buurt. Hier zijn nu 72 kleuters en 30 kinderen in de lagere school tot het tweede leerjaar”, schetst directeur Ann Vanhove. De school in de Assisiëlaan maakt deel uit van OLVO Mariakerke (scholengroep Bewonderwijs), met 500 leerlingen verspreid over 4 vestigingen op de wijk.

Nieuwbouw

“Er is plaats te kort op Mariasteen en we namen eerder al een deel van de kerk in gebruik. Nu moeten we echt extra klassen zetten”, zegt directeur Ruben Depuydt. Er komt een nieuw gebouw met 5 klassen, een leraarskamer en kantoren. “De kinderen die hier hun schoolloopbaan starten kunnen voortaan de hele lagere school op deze site blijven. Het laat ons ook toe om de andere sites in de Lijsterbeslaan en Rozenlaan optimaal te gebruiken.” De nieuwbouw is niet de laatste stap: tegelijk start ook de renovatie van het sanitair blok. “Daarna volgen omgevingswerken. Die zullen medio 2025 klaar zijn.”

Financiering

De school kreeg subsidies van Agion maar ook flinke medewerking van de Dekenij: de 3.000 vierkante meter bouwgrond, palend aan de kerk werd verkocht. Er komen op de site 9 woningen en met de opbrengst wordt een deel van de werken van 1,8 miljoen euro betaald.

De kerkfabriek/dekenij was ook al betrokken bij de ombouw van een deel van de kerk tot een polyvalente ruimte/turnzaal waardoor in de vroegere turnzaal in de school een extra klas gemaakt kon worden. Voormalig deken Antoon Wullepit: “De school zelf is al 4 jaar bezig met het dossier, maar de eerste vragen kwamen 12 jaar geleden al. We hebben toen meegedacht in functie van de toekomst van de school en de kinderen.” De werken aan het schoolgebouw zullen eind 2024 klaar zijn.