UGent huurt studentenkamers in Brugge, waardoor er een tekort aan kamers is voor Brugse studenten

Dit academiejaar is er een tekort aan studentenkamers in Brugge. De reden? UGent huurt aan het Brugse station een honderdtal kamers voor haar internationale studenten.

Er zijn ongeveer 10.000 studenten in Brugge. Voor diegenen die op kot wensen te gaan, zijn er in Brugge 1.494 vergunde studentenkamers en -studio’s. Het gaat om 825 vergunde studentenkamers en 669 vergunde studentenstudio’s.

Databank

Via de gemeenschappelijke databank www.kotwest.be bieden de twee hogescholen VIVES en Howest én de Brugse afdeling van de KU Leuven samen een handig overzicht van de erkende en kwaliteitsvolle studentenkoten aan.

Studentenkamers moeten voldoen aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden die in het stedelijke kamerreglement zijn vastgelegd. Studentenstudio’s worden beoordeeld op basis van de Vlaamse Wooncode.

“We hebben een digitaal platform voor studentenhuisvesting gecreëerd om problemen te vermijden”, zegt Inge Eytorff, die mee kotwest.be beheert.

Brandveilig

“Herinner u de brand in een Leuvens studentenkot enkele jaren geleden. Achteraf bleek dat het pand niet brandveilig was. Onze overeenkomst met de eigenaar houdt in dat de koten voldoen aan alle geldende voorschriften. Studentenkoten die niet aan de regels beantwoorden, komen niet op www.kotwest.be.”

Volgens schepen voor Huisvesting Franky Demon was er de voorbije jaren geen spectaculaire stijging of daling in het aantal studentenunits: “Vervallen vergunningen worden verlengd. Sommige kleinere panden hebben de verhuur stopgezet omdat ze niet meer kunnen beantwoorden aan de huidige normen. Maar er komen af en toe ook nieuwe panden bij waardoor het aantal studentenkamers in Brugge stabiel blijft.”

440 euro

De gemiddelde prijs voor een studentenkot in Brugge bedraagt 440 euro, een stuk goedkoper dan Gent, waar je tegenwoordig vaak al 600 euro betaalt. Op de website www.kotwest.be worden er op dit ogenblik nog zeven kamers te huur aangeboden, twee weken na de start van het academiejaar. Prijzen variëren tussen 315 euro en 510 euro per maand.

Als je op de aangeboden koten klikt, blijkt dat ze niet meer allemaal vrij zijn, sommige kamers blijken toch al verhuurd voor dit nieuwe academiejaar. Voor een kamertje van 15 vierkante meter met een bed en een lavabo in de Oostmeers betaal je 315 euro per maand. Een duplex van 25 vierkante meter met met eigen douche en wc in de Sint-Jorisstraat kost 490 euro.

Teleurstellen

“Die kamers zijn in de directe omgeving van de hogescholen gelegen of in de binnenstad. Vraag en aanbod zijn op dit moment dus nipt in evenwicht zowel voor de budgetvriendelijke als voor de duurdere kamers”, evalueert Franky Demon.

Toch stelt Inge Eytorff dat VIVES en Howest dit academiejaar voor het eerst niet kunnen voldoen aan alle aanvragen van studenten: “We moeten sommigen teleurstellen in hun zoektocht naar een kot. Het gevolg is dat enkelingen zich daarom niet bij ons inschrijven en naar een andere stad trekken, waar gelijkaardige studierichtingen zijn.”

Internationaal

“Het probleem doet zich vooral voor bij onze internationale studenten. Bij VIVES Oostende is het nog erger. Vorig jaar al konden wij buitenlandse studenten die er in het Engels unieke opleidingen, zoals unmanned aircraft systems (leren vliegen met drones) of luchtvaarttechnologie volgden, in Brugge huisvesten. Nu lukt dat niet meer.”

Woonschepen Franky Demon wijst erop dat tijdens het eerste semester de bezetting doorgaans groter is dan in de tweede helft van het academiejaar: “Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds zijn er meer buitenlandse studenten bij aanvang van het academiejaar omdat het hoger onderwijs internationaal in dezelfde periode start. Dat is niet meer zo in het tweede semester. Het is dus gemakkelijker om de eerste semester internationaal op elkaar af te stemmen.”

Hotel mama

“Veel buitenlandse studenten volgen een korte opleiding – één semester – waardoor ze geen huurcontract afsluiten voor een volledig academiejaar. Anderzijds zijn er ook studenten die zich bedenken na het eerste semester. Een aantal stopt met studeren, een aantal kiest voor een andere richting in een andere stad en een aantal vindt hotel mama toch comfortabeler.”

Franky Demon erkent dat zijn stadsdiensten via de hogescholen VIVES en Howest vernemen dat er een tekort dreigt aan studentenhuisvesting in Brugge: “We krijgen regelmatig mails van voornamelijk buitenlandse studenten die dringend op zoek zijn naar een kamer en op een wachtlijst staan bij de hogescholen.”

UGent

Volgens Inge Eytorff is een van de voornaamste redenen dat UGent aan het Brugse station honderd kamers huurt om haar buitenlandse studenten te logeren, die dan dagelijks van Brugge naar Gent pendelen om de lessen bij te wonen: “In Gent is er ook een tekort aan studentenkoten, bijgevolg stuurt UGent studenten naar Brugge voor huisvesting. Voor dat probleem hebben we geen pasklare oplossing.”

Vorig jaar opende hogeschool VIVES op haar campus in Sint-Michiels de residentie The Crown, goed voor 138 kamers. Howest heeft in De Rijselstraat The Lodge met 112 kamers. “De middelen van de hogescholen zijn beperkt om zelf nog meer koten aan te bieden. Het enige waar we nog kunnen op rekenen is dat er studentenkamers vrijkomen aan de start van het tweede trimester, wanneer laatstejaars op stage of op Erasmus vertrekken. We vragen de studenten wat geduld om die periode zonder kot te overbruggen”, aldus de beheerder van kotwest.be.

Voorrang

De huisvestingsschepen is zich bewust van het feit dat UGent studentenkamers inpalmt in Brugge: “We moeten bekijken hoe we in de toekomst studenten die in Brugge studeren voorrang kunnen geven op studentenkamers, indien er effectief een groot tekort komt”, aldus Franky Demon.