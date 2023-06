UGent breidt uit in Kortrijk met KUBES

Universiteit Gent bouwt een nieuw gebouw op de Kortrijkse campus dat de naam KUBES zal dragen. KUBES zal als nieuwe uitvalsbasis dienen voor de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en de centrale diensten van de UGent in Kortrijk. De bouw zou in het voorjaar van 2025 gerealiseerd moeten zijn.

Kortrijk UGent Building for Engineering Studies, of kortweg KUBES, biedt de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen meer ademruimte. In het nieuwe gebouw met vijf bouwlagen komt er plaats vrij voor extra labo’s en kantoren voor onderzoekers van de faculteit die nu moeten afrekenen met plaatsgebrek voor haar onderzoeksactiviteiten.

Ook zal KUBES een auditorium huisvesten op de eerste verdieping. De vierde verdieping krijgt een grote technische ruimte. Op het gelijkvloers komen de centrale diensten van UGent. KUBES zal het hoofdkantoor worden waar studenten van UGent op hun Kortrijkse campus terecht kunnen. Voor studenten en personeel komt er een overdekte fietsenstalling aan het nieuwe campusgebouw.

Tweede UGent-nieuwbouw

UGent is sinds het academiejaar 2013-2014 actief in Kortrijk. Toen integreerden ze de ingenieursopleidingen van Howest in hun werking. De campus richt zich op het vormen van industrieel ingenieurs met praktijkgerichte kennis met het oog op de noden van het werkveld. In 2021 bouwde de universiteit VEG-i-TEC, een onderzoeks- en expertisecentrum voor de verwerking van groenten en aardappelen. KUBES is dus de tweede UGent-nieuwbouw op de campus in Kortrijk.

De nieuwe toevoeging aan de campus werd ontworpen door Abscis architecten. Met een hoogte van vijf bouwlagen sluit KUBES ook aan bij de andere gebouwen op de campus. Het gebouw zal zich situeren tussen de Graaf Karel De Goedelaan en het VEG-i-TEC-gebouw en zou klaar zijn in het voorjaar van 2025. Door de centrale ligging van KUBES zal UGent zich meer zichtbaar maken op de Kortrijkse campus. (SV)