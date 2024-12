Twintig leerlingen ontvangen diploma Techniekacademie

In OC ‘t Zonnerad kregen na zes namiddagen twintig leerlingen hun diploma van de Techniekacademie uitgereikt. Deze STEM-academie geeft kinderen de kans om met echt gereedschap en materiaal te experimenteren om hun leergierigheid aan te wakkeren. Via verschillende workshops ontdekten de kinderen de mogelijkheden van elektriciteit, mechanica of robotica. Zo maakten ze een racewagen die ze lieten bewegen door de basisprincipes van elektriciteit en mechanica toe te passen. Twintig jongens en één meisje waagden zich deze keer aan een eigen gebouwd plantenrekje met lichtinvloeden waarin ze de planten kunnen laten groeien, verschillende parameters kunnen nagaan en de groei nauwlettend in de gaten kunnen houden. De jonge ontdekkers uit het derde en vierde leerjaar uit alle scholen van Zonneneke werden hiervoor bijgestaan door echte coaches. Na afloop mochten zij hun werkstuk en diploma mee naar huis nemen. (foto ZB)