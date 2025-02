Tweemaal prijs voor de Robocats van het VTI in de First Lego League

Het team Robocats, dat bestond uit leerlingen vaan de klas 1 ASW van het VTI in Ieper, nam deel aan de First Lego League, een wedstrijd waarbij jongeren hun programmeerskills moeten demonstreren. Er waren 55 teams ingeschreven en het Ieperse team kon twee onverwachte prijzen in de wacht slepen: de eerste plaats in de categorie Core Values en de derde plaats met hun innovatieproject. Hiervoor had de ene groep een reddingsvest ontworpen die werd aangestuurd via Legoblokjes rondom de pols. De andere groep bestudeerde hoe ze onderwaterlawaai kunnen reduceren door gebruik te maken van verschillende materialen rondom de scheepsmotoren. Op de foto zien we de leerlingen Jonas Deprez, Enriqué Boussery, Maxime Vanhollebeke, Leon Gheeraert, Maurice Vermeersch, Vera Deramoudt, Jasmien De Bels, Louis Schaut en Axel Lusseau samen met de coaches Thomas Flamand, Fran Catteeuw en Enzo Devos en Dirk Deuvaert van de firma Wienerberger. (foto EF)