Tweede lichting onderwijsambassadeurs ontvangen diploma

Gisteravond ontvingen 14 Kortrijkse vrijwilligers met een migratieachtergrond hun diploma als onderwijsambassadeur uit handen van Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang.

Als onderwijsambassadeur gaan ze aan de slag om anderstalige ouders correct te informeren en te sensibiliseren over het onderwijs in Kortrijk en worden ouders gericht doorverwezen naar bestaande organisaties. Dit in hun eigen taal en vanuit hun referentiekader.

“1 op 5 Kortrijkzanen heeft een migratieachtergrond met roots uit meer dan 130 verschillende landen. We willen nieuwe Kortrijkzanen zo goed mogelijk ondersteunen in hun zoektocht naar een plaats in onze samenleving. Onderwijs is een onmiskenbaar onderdeel van hun integratie,” aldus Philippe De Coene.

De onderwijsambassadeurs zijn zelf ouders van schoolgaande kinderen. Ze kennen de drempels die anderstalige ouders of nieuwkomers ervaren binnen het Vlaamse onderwijssysteem. Ze zijn meertalig en volgden bij FMDO (Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties) een opleiding over het schoolsysteem in Vlaanderen, kosten verbonden aan schoolgaan, studiekeuzes…

Drempel

“Ik weet zelf hoe belangrijk het is om iets in je eigen taal te krijgen. Mensen proberen je het wel uit te leggen, maar als je de taal niet helemaal onder de knie hebt, durf je het soms achteraf niet opnieuw te vragen. In je eigen taal voel je je meer vertrouwd en veilig. De drempel is minder groot om informatie te bekomen. Daarom treed ik vanaf nu graag op als tussenpersoon. Ik voel me heel gemotiveerd omdat ik het zelf heb meegemaakt en de moeilijkheden ken,” zegt onderwijsambassadeur Muna Warsame Dalmar (45).

Meer dan 250 Kortrijkse gezinnen hebben de onderwijsambassadeurs geïnformeerd. De bedoeling is om de kinderen van die anderstalige ouders zo alle kansen te geven op volwaardig onderwijs. Samen met de eerste lichting afgestudeerden zijn er nu 34 onderwijsambassadeurs aan de slag in Kortrijk.

Onderwijsambassadeurs is een project van FMDO, met de steun van Stad Kortrijk. FMDO ondersteunt lidverenigingen en werkt via projecten aan positieve impact op de superdiverse maatschappij. Onderwijsambassadeurs is sinds 2020 actief in Kortrijk. Voor meer informatie over het project kan je Ella Cappon contacteren via ella@fmdo.be of 0491/39.21.98.