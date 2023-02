Tweede leerjaar De Vlam brengt musical Robin Hood

Meester Karel Deweerdt is leerkracht in het tweede leerjaar in De Vlam. De voorstelling was het hoogtepunt van het muzisch project dat de 22 tweedeklassertjes met hun meester in de voorbije anderhalve maand hebben uitgewerkt. De andere leerlingen van De Vlam kwamen kijken op dinsdag of donderdag. Op woensdag speelden ze voor de familie van de kinderen in de familiekapel. “Dit was de eerste keer dat ze mochten meespelen in een echte musical”, vertelt Karel Deweerdt. “Hun enthousiasme was enorm. De liedjes van de musical bleven zelfs ’s nachts in hun hoofd klinken”, lacht meester Karel. “Ik ben heel fier op mijn leerlingen. Ze waren schitterend.” Meester Karel kreeg hulp van juf Phoëbe, zorgleerkracht van De Vlam. Ook Annie Bonte, de mama van de meester en oud-leerkracht van de school, kwam achter de schermen een handje toesteken. (EG/Foto EG)