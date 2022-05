Tweede beheersovereenkomst voor Universiteit van de Verenigde Naties in Brugge ondertekend

Op dinsdag 24 mei werd in het stadhuis van Brugge de tweede beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering, de Universiteit van de Verenigde Naties, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel ondertekend. Een belangrijk feit voor een bij het brede publiek onbekend maar wel erg belangijk international onderzoeksinstituut dat al 21 jaar in Brugge gevestigd is.

De vier partners hebben op die manier hun engagement bevestigd ten aanzien van het United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS). Dat bij veel streekgenoten onbekend instituut is al 21 jaar in Brugge gevestigd en biedt onderdak aan zowel lokale als internationale wetenschappers. Die verrichten onderzoek van wereldklasse over verschillende belangrijke beleidskwesties, zoals migratie en sociaal beleid, klimaat, gezondheid, handel en investeringen, en digitale governance.

Vertrouwen

De nieuwe Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns woonde de plechtigheid bij. Net als David Malone, ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties, die de rector van deze univesiteit is. “Door hun engagement aan UNU-CRIS, bevestigen de partners hun vertrouwen in internationale samenwerking om de meest dringende kwesties van onze tijd het hoofd te bieden. Het instituut bestudeert namelijk de meest optimale manier waarop verschillende bestuursniveaus kunnen samenwerken om hun gezamenlijke doelen te behalen”, zegt directeur Philippe De Lombaerde.

Dat de activiteiten van UNU-CRIS zowel relevant zijn voor de verschillende internationale partijen als voor Vlaanderen, is volgens Philippe De Lombaerde duidelijk door de samenwerking aan de SDGMonitor die data en informatie bevat over de inspanningen van de Vlaamse Gemeenten betreffende de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Audit

De beheersovereenkomst werd vernieuwd na een externe audit van de activiteiten uit de voorgaande periode van 2016 tot 2021. “De conclusie van dat rapport bevestigt dat UNU-CRIS een “aanzienlijke” impact heeft gehad op het beleid op internationale, nationale en plaatselijke niveaus en dat de manier waarop UNU-CRIS bijdraagt aan de internationale zichtbaarheid van Vlaanderen/België van “grote toegevoegde waarde” is.” benadrukt de directeur.

Kersvers Vlaams minister Jo Brouns was dinsdag in Brugge aanwezig voor de ondertekening van de tweede beheersovereenkomst met de Universiteit van de Verenigde Naties. © BELGA

Philippe De Lombaerde schets voor ons het belang van UNU-CRIS voor Brugge: “Ons instituut draagt bij tot de internationale projectie van Brugge als internationaal knooppunt. Brugge is de enige stad in Vlaanderen met een VN-vestiging. UNU-CRIS en het Europacollege zijn samen internationaal toonaangevend inzake onderwijs en onderzoek op het gebied van regionale samenwerking en integratie. UNU-CRIS is wereldwijd een uniek referentiepunt voor het vergelijkend onderzoek naar regionale samenwerking en integratie.”

Onderzoek

Via UNU-CRIS ontplooien UGent en VUB bijkomende onderzoeksactiviteiten in Brugge. UNU-CRIS zorgt voor een multiplicatoreffect van de Vlaamse subsidie met zichtbare impact in Brugge, door middel van het aantrekken van extern gefinancierde projecten, visiting research fellows en stagairs, en door middel van het organiseren van internationale events (workshops, conferenties, zomerscholen) in Brugge.

“UNU-CRIS creëert tewerkstellingskansen voor hoogopgeleiden in Brugge op master- en doctoraatsniveau”, vervolgt Philippe De Lombaerde. “Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld twintig doctoraatsonderzoekers verbonden aan UNU-CRIS. Het instituut biedt stageplaatsen aan in een internationale omgeving voor de studenten van de Brugse Hogescholen en werkt samen met de provincie en de Stad Brugge, maar ook met organisaties als Avansa, Amnesty International en lokale scholen.”