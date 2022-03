Twee leerlingen Hotelschool Ter Duinen Koksijde zijn beste junior sommeliers van het land

Op maandag 21 maart kwamen in Brouwerij De Koninck in Antwerpen twee leerlingen van Hotelschool Ter Duinen Koksijde als winnaars uit de bus in de wedstrijden ‘Junior Sommelier van België 2022’ en ‘Commis-Junior Sommelier van België 2022.

Deze wedstrijden worden jaarlijks georganiseerd door de Belgische Sommeliersgilde, die ook de wedstrijd Beste Sommelier van België organiseert. In de jury zetelen heel wat winnaars van de wedstrijd Beste Sommelier van België.

Ralph Danneels (19) zit in het 7de jaar Sommelerie in Hotelschool Ter Duinen Koksijde en sleepte de titel ‘Junior Sommelier van België 2022’ voor 7de jaars in de wacht. Elizio Masson (18) zit in het 6de in Hotel Ter Duinen en won de titel Commis-Junior Sommelier van België 2022.

Bijzonder trots

Hun leerkracht, Ief Vanhonnacker, zelf bekroond tot Champion du monde des Maîtres d’hôtel Auxerre 2019 en 1ste Maître d’hôtel van België 2017, is bijzonder trots op hun prestatie. “Voor deze wedstrijd mag elke hotelschool twee kandidaten inschrijven”, legt hij uit.

“Na een training organiseren we op school een preselectie, zodat we die leerlingen kunnen sturen die het meeste kans op slagen maken. Dit jaar kende de wedstrijd blijkbaar iets minder succes, waarschijnlijk hebben nogal wat kandidaten afgehaakt door corona. In de sommelierwedstrijd wordt de strijd meestal gestreden tussen de twee belangrijkste hotelscholen: de onze en Ter Groene Poorte Brugge.”

“Ik mag wel zeggen dat deze twee leerlingen het in hun mars hebben. Ralph heeft veel talent en is altijd supergemotiveerd. Elizio is ongelooflijk gepassioneerd door dit vak, doet veel aan zelfstudie en slorpt alles wat hij ziet en leert op als een spons.”

Moeilijke proeven

“De wedstrijd bestaat uit een vrij moeilijke theoretische proef, waar al hun vakkennis wordt getest. Dan zijn er heel diverse proeven, zoals bijvoorbeeld welke wijn ze zouden serveren bij hoppescheuten, ei en garnalen. Ze moeten dan ook motiveren waarom ze die wijn aanbevelen. Bij een blinde degustatie van rode en witte wijn moeten ze de wijn ook beschrijven volgens de regels van de kust, moeten ze de origine toelichten, en weten waar hij bij past in het restaurant.”

“Bij een andere proef staan er verschillende glazen geëtaleerd en moeten ze aantonen in welk glas je een bepaalde wijn schenkt. Dan is er ook altijd de klassieke proef, het kroonjuweel zeg maar: de zesdejaars moeten een wijn karafferen (wijn overschenken vanuit de fles in een karaf waarbij hij wordt vermengd met zuurstof waardoor de tannines zachter worden) en de zevendejaars moeten een rode wijn decanteren (wijn uit een fles overschenken in een karaf en afscheiden van zijn bezinksel). Hoewel de leerlingen op school zodanig oefenen dat ze dat foutloos doen, durven ze op zo’n moment door de stress wel eens een steekje laten vallen.”

Deuren openen

Ralph en Elizio leven nu even op een roze wolk, maar ze beseffen maar al te goed dat deze superbelangrijke wedstrijd deuren kan openen. Nu ze deze wedstrijd hebben gewonnen, zit er een grote kans in dat ze kunnen deelnemen aan de wedstrijd Beste Sommelier van België, want ook die wordt door de Belgische Sommeliersgilde georganiseerd.

(MVQ)