Twee derde van instappers in kleuterschool kies voor centraal aanmeldsysteem

Twee derde van de ouders met ‘instappers’ in het kleuteronderwijs schreef zich in op het nieuwe aanmeldsysteem, dat de stad begin maart lanceerde. “Ook voor wie niet inschreef, zal er plaats zijn”, verzekert schepen Natacha Waldmann (Groen).

Voor het eerst worden de plaatsen voor kinderen die hun schoolloopbaan starten of veranderen van school, bepaald door het lot en niet door het aantal dagen dat ouders kamperen voor de schoolpoort of hun positie op een wachtlijst. Ouders konden zich tot vorige week aanmelden, deze week gebeurden de toewijzingen. Er waren 480 aanmeldingen, waarvan 376 voor instappers en 104 voor kinderen die van school willen veranderen.

Ongeveer twee derde van alle ouders hebben zich aangemeld; de anderen zullen zich na 15 mei moeten wenden tot de school. Onderwijsschepen Natacha Waldmann (Groen): “Er was in al die jaren in Oostende nog nooit een probleem bij de instappers. De overheid pushte dit systeem. We zaten met de scholen samen en zetten het toch op, want er waren al kampeertoestanden aan bepaalde scholen. Dit systeem biedt daar een oplossing en ook voor het buitengewoon onderwijs. We zitten globaal niet met een probleem en elk kind zal een plek vinden.”

Positief

Het GO! (gemeenschapsonderwijs) staat positief tegenover het nieuwe inschrijfsysteem. Joeri Demey (coördinerend directeur basisonderwijs): “Dit nieuwe systeem zorgt er alleszins voor dat ouders niet meer moeten kamperen aan de schoolpoort om hun kind in te schrijven. Dit is een systeem dat niemand schaadt. De toewijzing van de plaatsen gebeurt via de stad met een systeem dat drie keer is getest en waarbij we ook aanwezig waren.”

Ook bij scholengroep Zeebries (vrij onderwijs) met zes scholen is directeur Ignaas Depotter erg positief: “Het loopt perfect. We hebben in Oostende de luxe dat het aantal scholen met een capaciteitsprobleem beperkt is. Ouders moeten hier drie keuzes opgeven. In Antwerpen zijn de problemen groot en moeten de mensen vijf scholen aanduiden. Het is tof dat bijna alle kinderen de eerste keus krijgen. Dit systeem is beter dan kampeertoestanden, mensen die zich misnoegd voelen, Excel-bestandjes of papieren wachtlijsten.”

Veranderen niet evident

Bij scholengroep Bewonderwijs (vrij onderwijs) met zes scholen uit directeur Gerda Colpaert een bekommernis: “De stabiliteit voor de kinderen is belangrijk. Als ze niet de school van hun eerste keuze hebben, dan gaan ze naar de school van hun tweede keuze. Maar als na een aantal maanden toch een plaats vrijkomt, kunnen ouders alsnog veranderen. Daar maken we ons zorgen over de stabiliteit. De kinderen zijn dan al geïntegreerd op de eerste school en moeten dan veranderen.”

Verder verloop

De komende weken worden de ingeschreven ouders op de hoogte gebracht. Als ze de school van hun keuze kregen toegewezen, dan kunnen ze daar inschrijven van 24 april tot 15 mei. “De inschrijving moet ook effectief nog gebeuren op school zelf”, zo wordt benadrukt.

Als het resultaat van de loting negatief was, kunnen ouder ook nog op de scholen terecht, maar komen ze op een wachtlijst terecht. Dat geldt trouwens ook voor ouders van (oudere) kinderen die willen overstappen naar een volle school. Het is dan beter ook te opteren voor een andere school. Ook ouders die zich niet aanmeldden, kunnen na 15 mei terecht in de scholen voor inschrijvingen.