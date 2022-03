Turnleraar Paul Mortier (65) versloeg kanker maar moet toch afscheid nemen van VBS De Papaver

Na een ziekteperiode en een verplicht pensioen heeft turnleraar Paul Mortier (65) met een laatste lesdag afscheid genomen van de VBS De Papaver. Verbouwingen, tuinieren en familie bezoeken in Frankrijk staan als eerste op zijn to agenda.

In 1984 begon Paul Mortier als turnleraar bij de VBS De Papaver. In zijn ganse loopbaan heeft hij bij een kleine 200 jongeren mee gezorgd voor hun fysieke fitheid. Daarbij had hij een grote passie voor balsporten. Paul was naast turnleraar ook nog jaren voetbaltrainer.

Ongeval

Begin december 2019 moest VBS De Papaver uitkijken naar een tijdelijke vervanger voor zijn turnleraar. Later zou blijken dat het om een definitieve vervanging ging. “Op 2 december 2019 reed ik met mijn fiets naar de school in Adegem. Op de markt in Eeklo werd ik betrokken bij een dodenhoekongeval. Ik liep bij dat ongeval enkele breuken en schaafwonden op.”

“Omdat ik mij na vier weken nog altijd niet lekker in mijn vel voelde werd mijn bloed onderzocht. Het verdict was zwaar, ik had kanker. Ik ben toen samen met mijn echtgenote en het medisch team de strijd tegen de kanker aangegaan en we hebben die gewonnen. Ik was klaar om terug les te geven”, aldus Paul.

Paul keek uit naar zijn terugkeer naar de turnzaal in Adegem Dorp maar zover is het niet gekomen. Ondanks het tekort aan leerkrachten kan het reglement streng zijn. “Toen ik te kennen gaf dat ik klaar was voor dienst, werd mij erop gewezen dat in het onderwijs iemand die 60 jaar of ouder is en die meer dan 1 jaar uit roulatie is, met pensioen moet gaan.”

“Met een wandeling naar Santiago de Compostella probeerde ik er de inrichtende macht ervan te overtuigen dat ik nog perfect in staat was om les te geven maar zij blijven bij het reglement. Mijn loopbaan is voorbij.

Geen groots afscheid

Paul is ondertussen al met pensioen. Zijn directie en collega’s wilden hem een groots afscheid geven maar daar was Paul niet voor te vinden.

“Zij hebben mij het mooiste cadeau gegeven dat ik mij kon voorstellen. Ik mocht afgelopen vrijdag nog eenmaal een dag turnles geven in De Papaver. Ik weet niet of de leerlingen of ik het meest van die dag heb genoten. Natuurlijk heb ik daarna feestelijk afscheid genomen van mijn toffe collega’s”.

In een zwart gat zal Paul niet vallen. Er staan de komende maanden renovatiewerken en onderhoudswerken in de tuin op het programma. Tussendoor willen hij en zijn echtgenote ook hun familie in Frankrijk bezoeken.

(LV)