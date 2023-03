Turnleerkracht Patrick na 42 jaar met pensioen: “Aan rond de duizend leerlingen les gegeven”

Patrick Naert zorgde er maar liefst 42 jaar voor dat kinderen uit Groot-Dentergem gezond en fit op school bleven. De turnleerkracht gaf deze week zijn laatste dag les en werd nadien uitgezwaaid met een passende show vol muziek en dans.

“Aan hoeveel kinderen ik in de loop der jaren les heb gegeven? Collega’s rekenden uit dat het er al gauw duizend moeten zijn, wat ik bijna niet kan geloven”, glimlacht Patrick. “Nochtans ben ik er in het schooljaar 1981-1982 meteen ingevlogen. Zo gaf ik les aan honderd leerlingen uit de basisschool van Kruiskerke nabij Ruiselede, maar was ik in mijn eerste jaren ook al actief in de scholen van Markegem, Oeselgem en Dentergem. Na vijf jaar stopte ik in Kruiskerke, maar bleef ik actief in de Dentergemse scholen van scholengroep Poelberg-Molenland. Ik gaf er klassieke turnlessen, maar week met de leerlingen ook vaak uit naar de zwembaden van Wingene, Meulebeke en Wielsbeke om hen er te leren zwemmen. Toen heette mijn functie nog ‘bijzonder leermeester LO’.”

Waardering die ik al die jaren kreeg, doet heel veel deugd

Doorheen de jaren gaf Patrick niet alleen turnles. “Ik ben ook vijftien jaar ICT-coördinator geweest en was ook preventieadviseur”, zegt hij. “Drie jaar geleden gaf ik die ICT-functie op en ben ik halftijds les blijven geven. Ik heb er ook zorglessen bij genomen en sprong bij voor andere leerkrachten. Zo gaf ik al eens lessen wiskunde of taal. Toch is sport altijd mijn grote passie gebleven. Zowel op school als daarbuiten. Zo ben ik ook jeugdvoetbaltrainer geweest in Wielsbeke en Dentergem en gaf ik ook privézwemlessen. Een kapotte knie zorgde er echter voor dat ik dat voetbal heb moeten laten varen.”

Gouden fluitje

Patrick werd tijdens zijn laatste werkdag op speciale wijze uitgezwaaid. Leerlingen uit alle klassen hadden een act voorbereid, die ze in de turnzaal brachten. Meester Patrick kreeg een ereplaatsje naast oud-collega’s, die voor de gelegenheid nog eens speciaal naar basisschool Mikado waren afgezakt. Tijdens de acts vol zang en dans werden er vier medailles aan meester Patrick uitgereikt én mocht hij ook een gouden fluitje in ontvangst nemen. “Ik stond er immers om bekend altijd een fluitje te hanteren”, knipoogt hij. “Ik zal het lesgeven zeker missen. De waardering die ik al die jaren van mijn leerlingen kreeg, doet heel veel deugd. Wat ik nu zal doen? Wat meer tijd met mijn kleinkinderen Andres en Remi doorbrengen en verder ben ik graag bezig in de tuin. Ik zal me dus zeker niet vervelen”, besluit de meester.

Patrick zal worden opgevolgd door turnjuf Marthe Quintyn.