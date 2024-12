Turnjuf Katrien neemt afscheid van De Beuk

Voor turnjuf van ‘De Beuk’, Katrien Nys, zijn het, net voor de kerstvakantie, de laatste klasdagen. Na ruim 40 jaar in de centrumscholen en de school ‘De Kim’ gaat zij met pensioen. Katrien stamt uit een onderwijsfamilie. Haar vader Pol was onderwijzer en directeur in de school van de St.-Amandusstraat en haar moeder Lydie was onderwijzeres in de meisjesschool van het centrum. Zij studeerde voor turnleerkacht in Leuven en startte in 1983 als turnjuf in ‘De Kim’. De nieuwe vrije tijd geraakt ingevuld met “graag eens elders zijn”, lopen, yoga, de tuin onderhouden en korte reisjes. (MVD/foto MVD)