Turnen met zicht op de Spuikom: oude ‘bunker’ wordt gloednieuwe turnzaal voor KW Ibis in Bredene

De nieuwe turnzaal van Koninklijk Werk Ibis zorgt ervoor dat de kinderen sporten met zicht op de Spuikom. Dinsdag komt minister van Onderwijs Ben Weyts het gebouw officieel openen.

“De oude turnzaal werd in de jaren 50 gebouwd. Beneden werd materiaal gestockeerd en op de eerste verdieping was er een ruimte met podium. Het complex werd de bunker genoemd omdat die er ook zo uitzag. De zaal was na 70 jaar niet meer up-to-date”, zegt Angelique Spegelaere, algemeen directeur ad interim. Omdat er weinig ruimte is om uit te breiden op de Kop van ’t Sas werd het gebouw afgebroken. De leerlingen mochten zich vlak voor de sloop met graffiti nog eens uitleven op de muren. Nadien verrees in één jaar een nieuw complex van bijna twee miljoen euro. “We kregen subsidie maar moesten wel zelf 40 procent investeren van onze werkingsmiddelen. Dat geld kwam uit giften en sponsoring”, zegt ook afgevaardigd bestuurder Serge Maes.

Nieuw complex

Net zoals andere ruimtes op IBIS kreeg het complex een maritieme naam: De Boeie. “Op de benedenverdieping is nu één grote polyvalente ruimte. Die kan gebruikt worden voor grotere activiteiten, een verjaardags- of sinterklaasfeest. We kunnen de ruimte ook opdelen in drie kleinere lokalen. Er is verder een keukentje waar we ook een kookles kunnen geven”, weet Angelique. In de grote turnzaal is de glazen wand met zicht op de Spuikom een blikvanger. De zaal bevat alles om de sportlessen conform het leerplan te organiseren en kan ook gebruikt worden voor sport of recreatie van het internaat na de schooluren.”

De nieuwe sportzaal heeft kleedkamers voor jongens en meisjes, wat vroeger voor de meisjes niet het geval was. Sportleerkracht Maya Devriendt: “De nieuwe zaal is dag en nacht verschil met de oude. Ze is drie keer zo groot, er is een betere akoestiek en een aparte ruimte om al onze sporttoestellen op te bergen. De zaal heeft ook eigen klimrekken, een touwenparcours en veel daglicht door het grote raam.”

Ook de kinderen merken het verschil. “Ik herinner me de oude zaal nog. Er was vooral een groot podium, meisjes moesten zich omkleden achter een scherm en het was er niet zo leuk. Nu kom ik echt graag naar de turnles”, zegt een leerling uit het vierde leerjaar.

Opendeurdag

Nadat minister Ben Weyts dinsdag De Boeie opent, wil IBIS iedereen laten kennismaken met het nieuwe gebouw en de site. Op zaterdag 29 april tussen 10 en 18 uur is er opendeur met rondleidingen. “De hele campus staat open voor al wie geïnteresseerd is in onze werking of een kijkje wil komen nemen wat er zich afspeelt achter de imposante gevel. Uiteraard is ook onze nieuwe zaal De Boeie toegankelijk”, benadrukt Angelique.