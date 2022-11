Tricolore hapjes, Thibaut Courtois op ware grootte en voetbal op groot scherm in Prizma Middenschool Lendelede

Het wordt donderdag alles of niets voor de Rode Duivels, maar aan de leerlingen van Prizma Middenschool Lendelede zal het alleszins niet gelegen hebben. Zij zullen paraat zijn om in vol ornaat te supporteren.

Dat het met de WK-gekte minder zou zijn dit jaar dan voorbije kampioenschappen, dat merken ze niet in Prizma Middenschool Lendelede. “Een match van de Rode Duivels die start om 16 uur, dat konden we niet negeren”, zegt Sophie Vancauwenberghe, leerkracht Frans. “We staken met drie collega’s de koppen bij elkaar en zetten een voetbalavond op til. De helft van de school tekende in,” vervolgt collega Veerle Devos.

Het is nu dus al een groot succes. “Er wordt ook een grote fotowedstrijd aan gekoppeld en tijdens de match uiteraard een pronostiek voor alle 100 aanwezige leerlingen, met leuke prijzen. We kregen al foto’s binnen van leerlingen met voetbaltenues en drietanden, vermeende selfies met sterspelers en zelfs onze directeur maakte een zalig kiekje in onze driekleur.”

Grote Thibaut kon nauwelijks in de wagen

Er zullen voetbalhapjes zijn, verzorgd door leerlingen in de praktijkles, WK -chips en -drankjes. “We willen de leerlingen vooral de kans bieden om samen te zijn met vrienden, klasgenoten en leerkrachten in een veilige omgeving. Het ‘tous-ensemble’-gevoel heerst hier wel in onze school en dat niet alleen op voetbalvlak”

“We zijn wel erg gemotiveerd om onze leerlingen een mooie en leuke avond te bezorgen’, sluit Lieselot Verbeke, leerkracht Nederlands af. “We konden in Menen zelfs een Thibaut Courtois scoren op ware grootte om mee op de foto te gaan. Al was die in onze auto krijgen, geen sinecure!”

Ze zien het goed zitten in Lendelede, die match tegen Kroatië. “De rest ligt in de handen van onze Rode Duivels!”