Torhoutse Oefenschool krijgt nieuwbouw aan Ernest Claeslaan

De Scholengroep Sint-Rembert heeft alweer grootse bouwplannen. Op een perceel grond tussen de Keibergstraat en de Ernest Claeslaan wil ze tegen 2028 een nieuwe Oefenschool bouwen. Ook staat vanaf 2024 de grondige herinrichting van de schoolkapel op het programma.

Nu telt De Oefenschool, het basisonderwijs uit het stadscentrum, nog drie vestigingsplaatsen: de Bruggestraat, de Papebrugstraat en op de wijk ‘t Rozeveld De Koornbloem. Die zouden alle verdwijnen ten voordele van de moderne nieuwbouw. Het is de bedoeling te bouwen met de formule Scholen van Vlaanderen. De aanvraag daarvoor zal nog dit najaar gebeuren, de eigenlijke bouw is tegen het schooljaar 2028-2029 voorzien. “Uiteraard zal de inplanting gebeuren met groot respect voor de omwonenden”, zegt algemeen directeur Ann Stael van de Scholengroep Sint-Rembert.

Op stuk grond van 11.000 m²

De locatie voor de nieuwbouw aan de Ernest Claeslaan is ruim 11.000 m² groot en wordt nu als akkerland door het VLTI gebruikt. De bestemming van de grond is evenwel openbaar nut.

“Het gebouw zal maar een dikke 4.000 m² behelzen, verdeeld over twee bouwlagen”, aldus directeur Stael. “Plus uiteraard een speelplaats en fietsenberging. We hebben nood aan maximum 7.750 m². Het wordt een school voor om en bij de 550 kinderen. Nu zitten die verspreid over drie plaatsen, wat erg onhandig is. Plus: de leerlingen krijgen les in verouderde gebouwen. De vrije ruimte die na het slopen van de oude panden zal vrijkomen, zal in het centrum dienst doen voor het secundair onderwijs, dat door de almaar stijgende leerlingenaantallen met groot plaatsgebrek kampt. Op ‘t Rozeveld zou de grond van De Koornbloem eventueel verkaveld kunnen worden. De kans dat we via Scholen van Vlaanderen zullen kunnen bouwen, is groot.”

Een verdieping in de schoolkapel

Zijn de plannen voor de nieuwe Oefenschool uiteraard nog niet uitgetekend, dan is dat wel het geval voor de herinrichting van de neogotische schoolkapel, die uit 1896 dateert. “Het gebouw, centraal op de campus Noord, vertoont de tand des tijds”, zegt Ann Stael. “Bovendien wordt het relatief weinig gebruikt, daar waar er veel beschikbare ruimte in is. We hebben sinds begin april de omgevingsvergunning om de werkzaamheden uit te voeren en willen ermee starten vanaf mei volgend jaar. Het gelijkvloers wordt een ontmoetingsruimte voor de leerlingen van de Middenschool Sint-Rembert. We zullen daarvoor extra ingangen creëren. In de kapel komt er een verdieping met enerzijds een aula voor activiteiten voor grote groepen en anderzijds een liturgische ruimte voor maximum 200 personen. Het is de bedoeling dat de schoolkapel haar nieuwe, multifunctionele invulling krijgt tegen de zomer van 2025. Uiteraard zullen we van de gelegenheid gebruikmaken om het gebouw te verduurzamen. Nu is het verwarmen heel duur.”

“We zullen tegelijkertijd enkele nabije kleine bijgebouwtjes slopen en nieuw sanitair voor de leerlingen van het eerste en tweede jaar voorzien. Plus: de toegankelijkheid van de speelplaats zal verbeteren en we zorgen voor de nodige vergroening. Door het slopen van het oude toilettenblok zal er bovendien meer ruimte op de speelplaats ontstaan. Vergeet niet dat de middenschool in twee jaar tijd met liefst 20% gegroeid is. Het gaat om heel veel leerlingen.”

Ann Stael bij de schoolkapel die grondig heringericht zal worden. © Johan Sabbe

Nieuw kleuterblok voor vbs Ten Parke

Ook het VTI mag zich op een verbouwingsproject verheugen. Hier zal het aloude blok A een make-over krijgen. Met nieuw schrijnwerk en een aangepast interieur. Goed nieuws voor de afdeling elektriciteit die erin gevestigd is.

Vrije basisschool Sint-Henricus op de gelijknamige wijk wordt van nieuw schrijnwerk voorzien en voor vrije basisschool Ten Parke wordt de aanvraag ingediend om een nieuw blok voor de kleuters te bouwen. “Dat laatste kan snel gaan”, aldus directeur Stael.

Het hippisch opleidingscentrum aan de Ruddervoordestraat ten slotte krijgt in de manege een zogenoemde eb- en vloedpiste, het neusje van de zalm. Dat project komt er komende zomer al.