Torenkraan haalt 100 jaar oude vleugelpiano uit zolder school bij afbraakwerken

In Brugge is donderdag een 100 jaar oude vleugelpiano gered tijdens afbraakwerken.

De oude gebouwen van Sint-Andreas Humaniora Brugge worden momenteel gesloopt. Op de zolderverdieping bevond zich nog een vleugelpiano van vermoedelijk 100 jaar oud, die nog dateert van de kapel die vroeger de Garenmarkt sierde. Met een torenkraan werd de piano donderdag via het open dak uit de zolder gelicht en heelhuids vier verdiepingen lager aan de grond gezet. De piano wordt voorlopig gestockeerd om dan met Pasen 2023 mee te verhuizen naar de nieuwbouw in de Jakobinessenstraat. Ondertussen probeert de school het verhaal van de piano te achterhalen samen met de pianobouwer Rönisch in Dresden. (JVM)