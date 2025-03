Tombola om basisschool De Zafant te steunen

In de gemeentelijke basisschool De Zafant in Dranouter werd een gezellige kaas-, bier- en wijnavond georganiseerd. Zoals elk jaar was er ook een tombola met prachtige prijzen waaronder een mountainbike van Ridley. Met de opbrengst zorgt het oudercomité voor een betaalbare school voor alle kinderen met onder andere gratis typlessen voor alle kinderen, gratis vervoer voor schoolactiviteiten, fruit op woensdag en een gezond ontbijt na de schoolvakanties. Wie meer wil weten over de school is welkom op zondag 27 april van 10 tot 12 uur waar meer uitleg over de werking wordt gegeven. Op de foto zien we de winnares van de mountainbike met haar kleinkind omringd door de directrice en leden van het oudercomité. (gf)